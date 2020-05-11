Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün telekonferans yoluyla yedinci kez toplanıyor. Toplantıda normalleşme adımları kapsamında 16-19 Mayıs tarihleri arası 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının, ekonomi, turizm, ticaret alanlarında atılacak adımların ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündemini koronavirüs pandemisine karşı atılacak adımlar oluşturuyor. Sağlık Bakanlığı'nın son verileri ışığında başlayan normalleşme adımlarının genişletilmesi ve yeni tedbirlerin alınması bekleniyor.
4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
Gelecek haftasonunun ardından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olması dolayısıyla 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gündemde. 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulanması planlanıyor. Yine gençler ve 65 yaş ve üstü vatandaşlara verilen 4 saatlik sokağa çıkma izninin de tekrar değerlendirilerek genişletilmesi gündemde.
EKONOMİ VE TİCARET ALANI
Normalleşme adımları çerçevesinde bugün itibariyle pek çok işletme tekrar faaliyete geçecek. Toplantıda alınan bu kararın etkisi de değerlendirilmesi beklenirken; turizm, ticaret, gıda gibi alanlarda yaşanan gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
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