Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkartacak adımları kararlılıkla atıyoruz. Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Hem mevcut sıkıntıları çözecek adımları hem bizi hedeflerimize ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçirme azmindeyiz.
AK Parti geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokraside ve kalkınmada tarihinde görülmemiş hizmetlerle yatırımlarla eserlerle tanıştırmıştır.
Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum. Milletimiz maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyarsa sert tedbirler almamıza gerek kalmaz. Soğuk algınlığı ve grip de yavaş yavaş artacak. Kurallara uymazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz.
Hep birlikte gecemizi gündümüze katarak tüm samimiyetimiz ve enerjimizle çalışıp, milletimize layık olacağız. Yapacak çok işimiz yok. Böyle tarihi bir mücadelede, kibre, atalete, tembelliğe, nobranlığa asla yer yoktur. Her kim kendini bunun dışında görüyorsa bilsin ki o artık partimizle yolunu ayırmıştır. Türkiye'nin kaderiyle partimizin kaderinin bütünleştiği bilinciyle milletimizle gönül bağını artırmaya çalışıyoruz.
Geçmişten bugüne kadar partimize hizmet etmiş kardeşlerimizin yanı sıra, yeni heyecanlarla partimizi güçlendiriyoruz.
AK Parti, ağır baskı ve geri kalmışlık döneminin ardından yeni bir ışık olarak Türkiye'nin üzerine doğdu. 18 yılda hem milletimizin özlemini çektiği özgürlüklere ve itibara kavuşturduk, hem de vatan toprağının dört bir yanını hizmetlerle donatarak geri kalmışlık zincirini kırdık.
18 yılda Kars' 13 milyar lira, Karaman'a 14 milyar lira tutarında yatırımlar yaptık. Şehirlerimizi, cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının 10 katı hizmetlere kavuşturduk. Hükümete geldiğimizde karşımızda vesayeti bulduk. Ardından terör başını çıkardı. Senaryoların uygulanmasında ülke içinde ve dışındakilerin kurduğu şer ittifakını söylemeye gerek dahi duymuyorum. Biz önümüzdeki engelleri aştıkça Türkiye'nin vizyonu arttı.
Bugün artık milletimize ve tüm dostlarımıza güven, umut ve heyecan veren bir Türkiye var. Elbette henüz çözemediğimiz ciddi sıkıntılarımız var. Ancak bunların hiçbiri aydınlık geleceğimizi karartabilecek büyüklükte değildir. İnşallah hedeflerimize doğru adım adım yaklaştıkça demokraside ve ekonomide çok daha büyük kazanımlara ulaşacağız. Milletimizle birlikte verdiğimiz her mücadele azmimizi artırıyor. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin.
Değerli kardeşim yazar Ahmet Kekeç bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisi için rabbimden merhamet diliyorum. Ailesine ve tüm milletimize baş sağlığı diliyorum.
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