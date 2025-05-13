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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'yle görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'yle görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 14:52 Güncelleme: 13.05.2025 - 15:45
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'yle görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

        Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

        Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin ateşkesi desteklediğini, NATO'nun (Rusya-Ukrayna) bu savaşın parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini belirtti.

        Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinde, Türkiye-NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili gelişmeler, bölgesel, küresel konular ele alındı.

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