Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'den seslendi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Mitingi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Rabbime hamd olsun şu muhteşem katılıma bakın. Bu 14 Mayıs'ın müjdesidir. Bunun için sandıklar patlıyor mu. 14 Mayıs'ta da İnşallah bu muhteşem müjdeyi Rize'den alacağız. Heyecanınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Rabbime sizlerle yol yürüme imkanı verdiği için hamd ediyorum. "NİCE YATIRIMI ÜLKEMİZE BERABER KAZANDIRDIK" Bizden önceki 70 yılda yapılamayan eserleri 21 yıla sizlerle beraber sığdırdık. Ülkemizi nice fırtınalardan güvenli kıyılara beraber çıkardık. Havalimanlarından köprülere nice yatırımı ülkemize beraber kazandırdık. Rize Artvin Havalimanı da şehre ayrı bir güzellik katıyor.

"YEP YENİ BİR DESTAN YAZMAYA HAZIRLANIYORUZ" Şimdi sormak lazım bay bay Kemal sen ne yaptın. Bunlar bizim ülkemize olan hizmet aşkımızın sadece birer örneği. Şimdi yep yeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. Bunun adı şahlanış dönemidir. Bunun adı Türkiye Yüzyılı'dır. Öyle bir ses verin ki tüm Türkiye'den işitilsin, Pensilvanya'dakilerin kabusu olsun, Kandil'dekilerin dizlerinin bağı çözülsün. O zaman 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz. 14 Mayıs büyük ve güçlü Türkiye idealinin ilk adımı olacaktır. 14 Mayıs Türkiye Yüzyılının başlangıç noktası olacaktır.

"HEP ESER VE HİZMET SİYASETİ YAPTIK" Siz bize güvendiniz biz de sizin için aşkla çalıştık. Size layık olmak için canla başla mücadele ettik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Hep eser ve hizmet siyaseti yaptık. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde hayal tüccarlığı yapmadık, yalana başvurmadık. Bu ülke her seçim öncesinde bol keseden boş vaat dağıtan işportacı siyasetçilerden çok çekti. Biz göreve geldiğimizde bu siyasetçi profillerinin hepsini tedavülden kaldırmıştık. Ancak son zamanlarda görüyoruz ki yeniden ortaya çıktılar. Bakıyorsun herkese cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dağıtıyorlar. Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar, sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar. Önce 5 kişiydiler sonra 9'a çıktılar. 14 Mayıs'a kadar herhalde 15 - 20 cumhurbaşkanı yardımcısına çıkacaklar.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATINI AÇIKLADI Bay bay Kemal Londra'daki tefecilerden güya 300 milyar dolar ayarladı dedi. Bunun üzerine masadaki ortaklarından biri böyle bir paranın olmadığını söyledi. Koalisyon ortakları Rize'de toplanmışlar. Çay konusunda atıp tutmuşlar. Bizim Rize ve çay üreticileri için yaptıklarımız ortadadır. Şimdi size yaş çay alım fiyatını açıklıyorum. Bu yıl yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 lira artırarak 11 lira 30 kuruşa artırıyoruz. "AİLELERİMİZİN PARÇALANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ" Bölücü örgütün siyasi uzantılarının neden aday çıkarmadığını sorun. Kapalı kapılar ardında neler konuşulduğunu sorun. Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailelerimizin asla parçalanmasına izin vermeyeceğiz. Bay bay Kemal hani kimseyi çıkarmayacaktınız belediyelerden. İstanbul'da çıkardılar, Ankara'da ve İzmir'de de çıkardılar. Biz Rize'de 64 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Sosyal yardımlarda toplam 1,5 milyar liralık kaynak aktardık. Rize Şehir Hastanemiz ile ilgili süreçler devam ediyor. "MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZ KAAN'I HANGARDAN ÇIKARDIK" Bizim de eksikliklerimiz olabilir. 21 yılda yapamadıklarımız olabilir ama samimiyetimizden bir şüpheniz var mı. Ne dediler Togg'a, TCG Anadolu'ya? Maket dediler. Fabrikası bile yok dedikleri ilk yerli ve milli otomobilimizin dağıtımına başladık. Milli muharip uçağımız KAAN'ı hangardan çıkardık. Karadeniz gazını ülkemize rekor bir sürede getirdik mi. Şimdi bir adım daha atıyoruz bir Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. Bu banka aile kurumumuzun güçlenmesi için hizmet verecek. "14 MAYIS DÖNÜM NOKTASI OLACAK" 14 Mayıs seçimleri dönüm noktası olacak. Sadece Cumhurbaşkanı seçilmeyecek ülkenin geleceğine yön verilecek. "