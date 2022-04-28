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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinde, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye'de gerçekleşen takas ve Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.

Putin, görüşmede Rus pilot Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Reed'in MİT koordinesi ve gözetiminde gerçekleşen takası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Görüşmede, MİT'in takas sürecinde üstlendiği role işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat birimleri arasındaki eşgüdüm ve diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.

"ARABULUCULUK MİSYONU AÇISINDAN DA ANLAMLI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin bu takasa aracılık etmesinin barışa, diyaloğa ve işbirliğine verdiği önemin nişanesi olmasının yanı sıra arabuluculuk misyonu açısından da anlamlı olduğunu belirtti.

MİT'in takas sürecinde üstlendiği role işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat birimleri arasındaki eşgüdüm ve yakın diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini; bunun bölgedeki insani trajedilerin önüne geçilmesine ve istikrar ortamının sağlanmasına katkı yapacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirterek, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin iki komşusu arasındaki bu krizin aşılması ve sulhun hakim kılınması için yürüttükleri çabaları kararlılıkla ve samimiyetle devam ettireceklerini vurguladı.

Diğer yandan iki lider, 26 Nisan'da gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Türkiye-Rusya ilişkilerini ele almıştı.