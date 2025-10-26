Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyeti ile perşembe günü görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti görüşmesinin perşembe günü yapılacağı kaydedildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim Perşembe günü DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek.
DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar 30 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
