Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zafer Haftası, milletimizin bağımsızlık yolunda verdiği kararlı mücadelenin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin en önemli timsallerindendir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 26 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 26 Ağustos Zafer Haftası'nı bir kez daha büyük bir onur, gurur ve heyecanla idrak ettiklerini bildirdi.

"Zafer Haftası, milletimizin bağımsızlık yolunda verdiği kararlı mücadelenin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin en önemli timsallerindendir." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu kutlu hafta, Malazgirt'ten başlayarak Büyük Taarruz'a uzanan şanlı tarihimizin bir sembolüdür. Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi, bu toprakları ebedi yurt kılma irademizin ifadesiyken 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, istiklal uğruna hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen milletimizin, özgürlüğünü kanıyla ve canıyla nasıl savunduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir.

Zafer Haftası, bizlere yalnızca geçmişin şanlı hatıralarını değil aynı zamanda geleceğe dair sorumluluklarımızı da hatırlatmaktadır. Bugün bizler, aynı inanç ve kararlılıkla birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümek, Türkiye Yüzyılı'nda Cumhuriyet'imizi her alanda daha da güçlendirmek zorundayız. Tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla Türkiye Yüzyılı'nda hedefimiz, daha güçlü, daha müreffeh, daha adil ve daha kudretli bir Türkiye'dir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Haftası'nın bu hedeflere ulaşma yolunda her zaman moral ve motivasyon kaynağı olacağını vurgulayarak, "Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.