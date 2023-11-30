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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Kongremizin ardından 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı başlattık. Seçim takvimimiz ilerliyor. Temayül yoklamalarımızı tamamladık. Yarın kamu görevlilerinin istifa süresi doluyor. Meclis üyeliği için başvuruları 3 Aralık'a kadar alacağız. Biz de gündemimizi işletiyoruz. Milletimizin huzuruna en doğru, en gayretli isimlerle çıkmanın çabasındayız.

Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile görüşmelerimiz olumlu bir mecrada karşılıklı anlayış ve saygı ekseninde devam ediyor. Biz de dün Sayın Devlet Bahçeli'yi Külliyemizde ağırladık. Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz.

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"İSTANBULLULAR KARA TREN TÜRKÜSÜ SÖYLÜYOR"

Gayemiz İstanbul ve Ankara olmak üzere hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi belediyecilikle buluşturmaktır. 'Yeniden İstanbul' bu mücadelenin parolası olacaktır.

İstanbul CHP zihniyetinde eski günlerini arar hale geldi. AK Parti döneminde sakinlerinin yaşamaktan huzur duyduğu İstanbul, CHP'li işbilmezlerin yönetimi altında yoran bir şehre dönüştü. Kara tren türküsünü İstanbullular söylüyor. Bugün de İstanbullu kardeşlerimiz otobüs, metrobüs, metro bekliyor. Hiçbiri vaktinde gelmiyor. Geldi diyelim, bakımsızlıktan yolda kalıyor.

CHP'li belediye başkanlarının olduğu yerde vatandaşımız öyle bir hale gelmiş ki en küçük hizmette davul zurna çalıyor. Vatandaş asfalt döküldü, çöpü toplandı diye kurban kesecek. Hatta kimi yerlerde belediye başkanlarının şehirlerine geldiğini duyunca 40 yıllık dostunu görmüş gibi seviniyor. Milletimizi bu cendereden kurtaracağız.

"AK PARTİLİ BELEDİYELER DESTAN YAZIYOR"

Kazanmak dışında hiçbir seçeneğimizin olmadığı bir seçime hazırlanıyoruz. Genel merkezimiz ve Meclis grubumuzla 4 aylık zamanın planlamasını yürütüyoruz. AK Partili belediyeler birçok yerde çeyrek asrı aşan tecrübeleriyle bir destan yazıyor. Her bir belediyemizin eserleri doğrudan vatandaşın hayatına dokunan hizmetleri var.

Aralık ayı boyunca deprem bölgesi genelinde 46 bin konutun hak sahiplerine teslimini yapacağız.

"TEK PARTİ FAŞİZMİ ÖZENTİSİ OLABİLİR"

Muhalefet cenahı hizmet yarışında bizimle boy ölçüşemeyeceğini bildiği için yalan ve iftiraya sarıldı. Siyasi ihtirasları uğruna 1970 ve 1990'lı yıllarda yaşanan sıkıntıların nedeni olan sosyal fay hatlarını kaşımaktan çekinmemeleri bizi endişelendiriyor. Astlık üstlük ilişkisi kurmaya çalışan zihniyet tek parti faşizmi özentisi olabilir. Milletimiz Demokrat Parti'yi ve Menderes'i bu devrimi başlattığı için kalbinin en mutena köşesinde yaşatıyor.

Doğusuyla batısıyla, her karış toprağını aynı standartla eser ve hizmetle donatan biziz. Her alanda yaptığımız tüm eser ve hizmetleri sunduğumuz insanların kimliğine bakmadık. Bölgelerimiz, şehirlerimiz arasında ayrımcılık yapmadık.

"ÇOK ÖNEMLİ HAZIRLIKLAR VAR"

20-30 yıl öncesiyle mukayese ettiğimizde vatandaşlarımızın beklenti seviyeleri çok değişti. Sadece iş, aş, eğitim, sağlık hizmeti sunmak kimseye yeterli gelmiyor. İstihdamı 32 milyonun üzerine çıkarmış, eğitimi anasınıfından üniversitesine erişilebilir kılmış, ulaşım başta altyapısını baştan sona yenilemiş bir ülkede insanların böyle bir hissiyata kapılmasını tabii karşılamamız lazım.

AK Parti olarak bizim vizyonumuz çok farklı. Hem partimizin genel merkez birimlerinin, bakanlıklarımızın çok önemli hazırlıkları var. 31 Mart seçimleri kampanyası sürecinde bunları paylaşarak AK Parti'nin farkını göstereceğiz.

"VAKİT ALDIĞI BİR GERÇEK"

Türkiye'nin 10 yıldır her alanda sinsi ve kasıtlı bir saldırı altında olduğunu kimse reddedemez. Küresel düzeyde Covid-19 ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen krizin olumsuz etkileriyle boğuşuyoruz. Her kesimden insanımızın bu tsunamiden en az etkilenmesi için tüm kaynaklarımızı harekete geçirdik.

Ekonomide dengeleri tekrar kurmanın vakit aldığı bir gerçektir. Sabır ve kararlılıkla istihdam ve yatırım odağını kaybetmeden ülkemizi enflasyondan kurtarma programını uyguluyoruz. Bölgemizin ve dünyanın her alanda kaynadığı bir dönemde ülkemizin en büyük gücü güven ve istikrar iklimini muhafaza etmesidir.

Yolunu, kaldırımını, asfaltını, çöpünü çözememiş muhalefet belediyelerinin karşısına Türkiye Yüzyılı belediyeciliği ile çıkacağız. Kendi belediyelerimizde de bu vizyona ayak uyduramayan varsa, yeni isimlerle çıtayı yükselteceğiz. Bu partide hiç kimse lâ-yüs'el değildir. Her bir arkadaşımız hizmet ölçüsünde değer sahibidir.

Diğer partilerde ortaya çıkan rezillikler AK Parti'nin kapısından içeri giremez. Hep birlikte partimize ve kuruluş ilkelerine dört elle sarılmamız gerekiyor. Uzun iktidar yıllarının bizi bozmadığını milletimize göstereceğiz. 31 Mart'ta 30'u büyükşehir, 51'i il ülkemizdeki 1393 belediyenin tamamına yakınını AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kazanmaktır.