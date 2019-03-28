28 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Atakule'de gençlerle bir araya gelerek sorularını yanıtlıyor.
Erdoğan'ın gençlerle buluşması sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"2. Gençlerle Buluşma toplantısını sizlerle yapıyorum. Yoğun bir maratonun ardından finale geldiğimiz anda sizlerle başkentimizin bu güzel yerinde Atakule'de yapmak bir mutluluk meselesi. Ben sizlerden sorular alacağım ve cevaplayacağım. Pazar günü yapılacak seçim beka sorunun öne çıktığı bir seçim. Türkiye'nin dört bir yanında neler olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. İçeride ve dışarıda mücadelemiz var. Güvenlik güçlerimizin iyi bir netice aldığını düşünüyorum. Her geçen gün biraz daha huzur ve refah ortamını yakalıyoruz."
Soru-cevaplar
Mardin'de kültür üniversitesi olabilir mi?
Üniversitemizin kültürel bazda dil konusunda yaptığı değişimle Artuklu Üniversitesi kültürel bazda bir değişim gerçekleştirdi. İnovasyona yönelik pek çok yatırım olabilir. Bu yatırımlar niye olmuyor. Bunun tek sebebi terör. AK Parti iktidarı olarak orada farklı dinlere ait mabetleri biz ihya edip verdik. Bununla birlikte onların yöneticileriyle aramızdaki ilişkiler farklı bir konumda. Bundan sonra daha iyi olacak. Adamların derdi yatırım değil, devlette aldıkları parayı Kandil'e gönderiyorlardı. Bu para Mardin'de yaşayan insanlar için, yapılacak yatırımlar için. Şimdi karşı tarafın adayı var, teröre bulaşmış birisi. Bu sefer kararlıyız. Bütün bunlarla ilgili GBT'leri elimizde tutuyoruz, seçim sonucuna göre adımlarımızı atacağız.
Dijital yolculuğun içinde gençleri nerede görüyorsunuz?
Gençleri zaten dijital yolcuğun tam içinde görüyorum. Bundan dolayı sizleri kutluyorum.
Yerli otomobil konusu
Her türlü desteği, teşviki vermemize rağmen işi hafiften alıyorlar. İstediğim şey belli. Bizi oyalamasınlar. Yoksa başka arayışlar içine girme zorunda kalacağız. Biz bir an önce adımı atacağız. Gerekirse yurtdışından yatırımcılar bulacağız, Türkiye'den de ortak yatırımcılar vereceğiz. Burada hayata geçirmenin adımlarını atacağız. Onların ilmini alacağız, mesaimize de son sürat vereceğiz. Bizde altyapı var. Türkiye'de üretilenlerin birçoğu yüzde 80'i yüzde 90'ı yerli. Tüm mesele bu ülkenin evlatlarının millilik, yerlilik meselesidir. Ciddi manada inanmak meselesidir. Biraz gevşeme var. Şu seçimlerin ardından bunları masaya yatıracağız. 5 önemli firma imzaları attı. İmzayı attınız, başlayacaksınız. Ya başlayacaksınız ya başlayacaksınız. Başlamazsanız hesaplaşacağız.
AK Parti HDP ile çözüm süreci yürüyordu, bugün terör örgütü diyorsunuz, ne değişti?
HDP, PKK'nın siyaset kanadıdır. Zaman zaman siyaset kanadı olmayı dahi hazmedemeyip, kadın çıkıp 'Sırtımızı YPG/PYD'ye dayadık' diyor. Şimdi bunlar akıllı siyasetçi olsa, bunu söyleme. Aynı şey Demirtaş, 'Biz bölücü terör örgütünün başını heykelini dikeceğiz' diyor. Bunlar şirazeden çıkmış. Bunlara oy veren kardeşlerimizi uyarmazı lazım. Sen benim topraklarımı nasıl bölücü bir ruhla 'Kürdistan' diyebilirsin. Bizim kimseyle pazarlığımız yok diyorlar, Meclis listelerinden sızma hareketi yapıyorlar. Ankara, İstanbul, İzmir'den niye aday göstermediler. Onları zayıf düşürmemek için aday göstermeme yoludur. Biz Cumhur İttifakı olarak her şeyimiz açık, MHP ile ittifakımızı yaptık, yola devam ediyoruz. Bizim 15 Temmuz katil FETÖ'nün operasyonu neticesinde kurduğumuz bu ittifakın mezara kadar devamını sağlamaktır. 7 Ağustos Yenikapı ruhu diye ifade ettiğimiz o toplantıda 'Bay Kemal'i de davet edin' dedim. CHP Özel Kalemi gelemeyeceğini söyledi. Öyle bir baskı kuruldu ki herhalde cuma akşamı geleceğini bildirdi. Niye o ana kadar hayır da son anda evet. Yenikapı ruhundan da koptuğunu söylüyor.
Biz çözüm süreci olayında, biz orada tepe noktadan öte bizim tabanı bütünleştirme hareketi olarak, çözüm sürecini orada değil, Dolmabahçe'deki çalışma ofisimde kanaat önderlerini davet etme suretiyle yaptık. O toplantılarımıza katılanları çalışmalara gönderdik. Bunlar ne yazık ki alınan kararlara sadık kalmadılar. Bunu dağlardan gelen emre uyarak, aldığımız kararların aksine hareket ettiler. Zillet ittifakı, illet ittifakı bizimki benzer değildi. Aramızda böyle bir görüşme olmaz. Direkt onlarla olan bir şey değildi.
Döviz kurundaki dalgalanmalar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bütün bunlar, batının, başta ABD'nin Türkiye'yi sıkıştırma operasyonlarıdır. Son olarak döviz, faiz, kur bununla ilgili sıkıştırma operasyonu ters tepti. Şimdi TL bulamıyorlar. İş ters döndü. Bunu yapamayınca da TL prim yaparken, dolar düşmeye başladı. Dün akşam 5,3 civarlara kadar düşmüş vaziyette. Biz kendimize güveniyoruz, iyi bir konumdayız. Seçimden sonra diyorlar... Bu oyunu oynayan bankalar 'Seçim zamanları rapor açıklamayacağız' demeye başladı. Açıklasan ne yazar? Bundan önce yaptınız tutmadı, yine tutmayacak. Bu siyasi bir dayatmadır. Bu yerel seçim. Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayamazsınız. 4,5 senelik bu süreç içinde de Türkiye olarak yolculuğumuzu kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Kabinemiz belediyelerle uyumlu olduğu zaman çok daha uyumlu olacaktır. Bir sıkıntımız var o da enflasyon. Enflasyonda düşüş başladı. Burada asıl sıkıntı faiz konusu. Faizi düşürdükçe enflasyon düşecektir. Asıl mesele faizdir. Ben de bir ekonomistim. Benim iddiam şudur, Keynes ve Smith'in farklı yaklaşımları vardır. Ters orantılı yaklaşımda siz faizi düşürürseniz enflasyon çıkar. Doğru orantılıda ise faizi düşürürseniz enflasyon düşer. Biz bunu yaparsak başarırız. Piyasadaki fiyatları da kontrol altında tutmamız lazım. Spekülatörleri de terbiye etmemiz şart. 31 Mart akşamına kadar bu iş yoluna girdi girdi, girmezse tanzim satışlar noktasında adımımızı atacağız dedik. Küçük marketlerle de bu adımı atarız. Zincir marketlerin bize yardımcı olması lazım. Sürümden kazanalım, milleti sömürmeyelim. Hal yasasıyla pazarlarda da farklı adımları atmış olacağız.
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