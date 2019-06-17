Eski Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mursi'nin ölümüyle ilgili, "Mahkeme salonunda cereyan etmiş öncelikle Mursi kardeşimize şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"BU İKİYÜZLÜLÜK DEĞİL ÇOK YÜZLÜLÜKTÜR"

"Ben de arabadan inerken haber aldım. Maalesef mahkeme salonunda cerayan etmiş. Ben; Mursi kardeşimize, şehidimize allahtan rahmet diliyorum. Demoktratik yollarla, yüzde 52'lik oy almak suretiyle Mısır'a Cumhurbaşkanı olan merhum Mursi'yi ve şu anda demokrasiyi bir tarafa koyarak işgalci, Mısır'ın başına geçen zalim Sisi, 50'ye yakın Mısırlıyı idam etmişti ve batı bu idamlara sessiz kalmıştır. AB üyesi ülkeler idamı yasaklarken Mısır'da katil Sisi'nin davetiyle oradaki toplantıya icabet emişlerdir. Bu iki yüzlülük, değil çok yüzlülüktür.

"BUGÜN ŞÜPHELERİ BİR KENARA KOYUYORUM"

AB üyesi ülkeler idamı yasaklarken, ne yazık ki Mısır'da bu katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdir. Bu ikiyüzlülük değil çok yüzlülük. Bir taraftan siz idamı yasaklayacaksınız, Türkiye'nin idamı kaldırmasını isteyeceksiniz, idamı Türkiye'ye kaldırtacaksınız, öbür taraftan Mısır'ın bu idam mekanizmalarını çalıştırdığı dönemde, hatta hatta 7 genci idam ettikleri haftanın içerisinde Mısır'da uluslararası bir toplantıya AB üyesi devletlerin katılmasını hiçbir surette anlamak mümkün değil. 5 yıldır Mürsi kardeşimiz cezaevinde ve binlerce arkadaşıyla beraber orada mahkum. Bugün şüpheleri bir kenara koyuyorum, emri hak vaki olmak suretiyle şehit oldu. Rabbim inşallah sevgili habibiyle beraber haşreylesin diyorum. Dualarımız onunla beraber, tüm onunla aynı yolu yürüyen kardeşlerimin başı sağolsun. Mısır halkının başı sağolsun diyorum, ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin diyorum."