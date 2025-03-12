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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yılı mesajı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yılı mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yıldönümü mesajında, "Bu düşüncelerle dün olduğu gibi bugün de Asım'ın nesli olarak İstiklal Marşı ile ortaya konulan değerlere her zaman sahip çıkacak, İstiklal Marşı'nın ruhunu ve merhum Akif'in ideallerini yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 09:32 Güncelleme: 12.03.2025 - 09:32
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        İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yılı mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu metinlerinden ve medeniyet birikimimizin en güzel yazılı ifadelerinden olan İstiklal Marşı, Türk milletinin vatan sevgisi, bağımsızlık tutkusu ve milli bilinç gibi değerlerini en veciz şekilde özetlemektedir." ifadesini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, azminin ve kararlılığının destanı olan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 104'üncü yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, 12 Mart 1921 tarihinin, sadece bir marşın kabulü değil aynı zamanda bir ulusun yeniden doğuşunun ve hürriyet mücadelesinin sembolü olduğunu belirtti.

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        Mehmet Akif Ersoy'un, Türk milletinin duygularını ve özlemlerini kaleme dökerek eşsiz bir miras bıraktığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Sadece bir şair değil, aynı zamanda bağımsızlık aşkıyla yanıp tutuşan yurtsever olan merhum Akif, tarihin en karanlık günlerinde, kalemiyle milletimizin özgürlük mücadelesine destanlar yazmış, milletin cesaretini artırmış, moral kaynağı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu metinlerinden ve medeniyet birikimimizin en güzel yazılı ifadelerinden olan İstiklal Marşı, Türk milletinin vatan sevgisi, bağımsızlık tutkusu ve milli bilinç gibi değerlerini en veciz şekilde özetlemektedir.

        Bu düşüncelerle dün olduğu gibi bugün de Asım'ın nesli olarak İstiklal Marşı ile ortaya konulan değerlere her zaman sahip çıkacak, İstiklal Marşı'nın ruhunu ve merhum Akif'in ideallerini yaşatmaya devam edeceğiz. İstiklal Marşımızın kabulünün 104'üncü yıl dönümünde, Türk milletinin asaletinin, onurunun ve bağımsızlık mücadelesinin en güzel ifadelerini kaleme alan başta merhum Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, vatanımızın hürriyeti için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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