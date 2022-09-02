Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
KILIÇDAROĞLU'NUN KHK AÇIKLAMASI: Her şeyden önce Bay Kemal kendini buğday ambarında zannediyor. Herhangi bir gücü yok. Kazanılmış kendisine milletin verdiği yetki yok. Ama o durmadan yalan üstüne yalanlarına devam ediyor. Türkiye bir hukuk devleti. Siz ne zaman yargı oldunuz da yargı haklarını kullanıyorsunuz? Böyle bir yetkin olmadığına göre, bu milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. KHK ile bir şeyler bekleyen vatandaşı aldatmak, kandırmak... Sen önce elindeki büyükşehir belediyelerinde vatandaşlara verdiğin sözleri yerine getir. Su paralarında ne söz verilmişti, nerelere çıkarıldı? Vatandaş su paralarında ciddi sıkıntı içinde mi? Bunların sözünü nasıl vermişlerdi? Şimdi geldikleri yer ortada. Bunların hepsi 2023 seçimlerine yönelik yalanlardan başka bir şey değil.
AHMET ŞIK'IN SÖZLERİ: Bu zat teröristin tekidir. Nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Bu ifadeleri kullanıyor. Hukuk devleti içerisinde adeta teröristlerin yaklaşım tarzıyla yaklaşım içerisinde. Soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya ne bizleri mahkum etmeye yeter. Önce o paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Terör örgütlerinin içerisinde yer almış kişidir. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra ceza davaları gelecektir.
KILIÇDAROĞLU'NUN İFADELERİ: CHP'nin akşam başka sabah başka tablosu ortada. Bay Kemal maalesef partisinin içindeki milletvekillerine hakim değil. O da onlar gibi yalan üstüne yalan uyduruyor. Kendi milletvekili SİHA'ları terör örgütleriyle mukayese ettiklerini bilmiyor. İnsansız araçlar hakkında dersini iyi çalışmamış. Nasıl olduysa Samsun'a uğrayıverdi.
YUNANİSTAN İLE GERİLİM VE NATO MESAJI: NATO manevrasını yaptığı her zamanki gibi. Türkiye ile beraber ayrı bir güç olduklarını ifade etti. Yunanistan'ın rahatsız olması, Yunanistan'ın NATO'ya olumsuz yaklaşım sunması Türkiye-NATO ilişkilerini zayıflatmaz. Yunanistan'ın NATO içinde kıymeti yok. Türkiye varsa NATO güçlü. Türkiye yoksa NATO güçlü değil.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!