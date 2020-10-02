Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazın ayağının öyle olmadığını gördüler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Konya her zaman bizlere en büyük desteği vermiş şehrimizdir. Konyalılarla ayrı bir gönül bağımız var. Bugün hasret gidermenin yanında inşası tamamlanan 5 ayrı yatırımı da şehrimize sunmak için buradayız.

"KALIN KISMI YILBAŞINDAN SONRA HİZMETE SOKACAĞIZ"

Bunlardan biri de Konya Şehir Hastanesi'dir. Hastanemiz ilk etapta 838 yatalı olarak planlanmıştı, temel atma töreni sırasında talimatımızı verdik ve yatak sayısını 1250'ye çıkardık. 240 yoğun bakım yatağı, 49 ameliyathanesi ile iftihar vesilesi bir eser olmuştur. Sadece geçen ay 100 bine yakın kişiye hizmet vermiş olması, yapılan yatırımın işaretidir. Kalan kısmını da yılbaşından hemen sonra hizmete sokacağız. İkinci proje tarihi buğday pazarı ve çevre düzenlemesidir. Bu proje Konyamıza yeni bir güzellik kazandıracaktır. Tarih kokan, Anadolu Selçuk Devleti'nin kadim başkenti Konya'nın sahip çıkıyor olmasından memnuniyet duydum. Konya'nın şehir içi trafiğini rahatlatmak için yaptığımız çevreyoludur. 22 km'lik yolun birinci etabını açıyoruz. Diğer kısımları da peyderpey hizmete sunulacaktır. Kayacık Lojistik Merkezi'nin açılışını yapıyoruz. Şehrin istihdamına katkıda bulunacaktır. Son yatırım, 1682 konut ile cami, sosyal tesis, ticaret merkezi ve çevre düzenlemesidir.

"TÜRKİYE KUŞATMA ALTINA ALINMAK İSTENİYOR"

TBMM'nin dün başlayan yeni yasama yılı vesilesiyle, ülkemizin gündem konularını paylaşma imkanı bulduk. Ülkemizin son dönemde içeride ve dışarıda yürüttüğü mücadele, bu küresel dönüşümden bağımsız değildir. Türkiye bir asır, yarım asır önce yapıldığı gibi dünya düzeninden dışlanmak isteniyor. Suriye'den Akdeniz'e ve Kafkaslara kadar bu noktalar, Türkiye'nin açık bir kuşatma altına alındığıdır. Biz bu oyunu çok önceden gördük. Bu kuşatmayı yaracak adımları birer birer hayata geçirdik. 'Dünya 5'ten büyüktür' çıkışımızla bunun o kadar kolay olmayacağı mesajını verdik. Eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışanlar kazın ayağının öyle olmadığını gördüler. Bu kararlı, aktif ve tavizsiz tutumumuz karşısında uluslararası toplumun tüm aktörleri Türkiye'yi hesaba katma mecburiyetinde kalmıştır. Hem sahada hem masada asli yeri olan ülke konumundayız.

"KARABAĞ İŞGALDEN KURTULANA KADAR..."

Kimi zaman terörle, kimi zaman ekonomik tuzaklarla bizi yolumuzdan döndürmeye çalıştılar. Hamd olsun bu yoldan dönmedik, dönmeyeceğiz. Başaramadılar, başaramayacaklar. Bugün Türkiye terör örgütleriyle mücadelesinde tarihinin en başarılı günlerini yaşıyor. Hiçbir teröriste nefes aldırmıyoruz. Hala Suriye üzerinde terör adacıkları oluşturarak ülkemizi tehdit etmeye çalışanlar, bu oyunun olmadığını görmeliler. Benzer bir oyunu Akdeniz'de de oynamak istediler. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi emeklerimizin karşılığını almamıza vesile oldu. Doğu Akdeniz'de kuru sıkı tehditlerle, komik gövde gösterileriyle geri adım attıramayanlar diyalog çağrılarımıza kulak verdiler. Ermenistan aşağılık katliamlarla işgal ettiği Karabağ sorunu çözülememişken, Azerbaycan'a saldırdı. Kardeş Azerbaycan, hem kendi topraklarını savunma hem Karabağ'ı kurtarmak üzere büyük bir harekat başlattı. Azerbaycan ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir.

EKONOMİK VERİLER

Ülkemizin yeni küresel ekonomik ve siyasi düzende yer alması, içeride ve dışarıda verdiğimiz mücadeleye bağlıdır. Bunun için 2023 hedeflerini işaret ediyoruz. Milletimizin gösterdiği birlik sayesinde oyunları boşa çıkardık. Ekonomide, geçtiğimiz yıl ve bu yılın ilk çeyreğinde güçlü bir toparlanma yaşanmıştı. Salgınla ikinci çeyrekte biraz durakladık. Üçüncü çeyrekte güzel haberler alıyoruz.

KONYA'YA YAPILAN YATIRIMLAR

Son 18 yılda Konya'ya 60 milyar lirayı aşan yatırım yaptık. Bu Konya'ya olan aşkımızdandır. Eğitimde 8 bin 604 yeni derslik inşa ettik. 3 yeni üniversite kazandırdık. Öğrencilerimiz için 20 bin kişilik yurt binaları açtık. 7 bin yataklı 3 yurdumuzun inşası da devam ediyor. 70 spor tesisi, gençlik merkezi gibi eserleri tamamladık. Türkiye'nin ilk veladromu da inşa edilecek.