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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'nin daveti üzerine Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için Roma'da. İki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Meloni, Türkiye ve İtalya ilişkilerinini ekonomik ortaklıktan çok daha ileri bir seviye olduğunu belirtirken, Erdoğan da iki ülke arasında güçlü bir bağ olduğunu; bu konuda Meloni'nin cesur bir duruş sergilediğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 16:03 Güncelleme: 29.04.2025 - 16:24
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'nin davetine icabetle Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere Roma'da.

        Erdoğan ve Meloni, zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

        "Türkiye ile ilişkilerimiz ekonomik ortaklığın çok ötesinde"

        Meloni'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Türkiye ile ticari hedefimizi 5 yıl erken tutturduk. İşbirliğimiz sadece bu alanda da değil. Hükümetler arası birçok mutabakat imzaladık.

        İletişimi daha ileri götürme noktasında kararlıyız. Enerjide, doğalgazda stratejik ortaklar durumundayız. Yenilenebilir enerji ve diğer alanlarda daha ileri gitmeye çalışıyoruz. Uzayda ve hızlı trende, sporda, arkeolojide; birçok noktada işbirliğimizi ilerletiyoruz. İlişkimiz stratejik. Ekonomik ilişkilerin çok ötesinde.

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        Avrupa'da, Akdeniz'de, NATO'da müttefikiz.

        Sayın Erdoğan'a Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tavrı için de teşekkür ediyorum. Rusya'nın da Ukrayna gibi barış iradesi göstereceğini ümit ediyoruz.

        Gazze konusunda İtalya, Arap ülkelerinin gayretlerini destekliyor. Kalıcı barış yönündeki gayretleri destekliyoruz.

        Suriye konusunda da, demokratik bir geçiş olsun. Azınlıkların da kucaklandığı bir geçiş olsun. Sığınmacıların gönül rahatlarıyla evlerine dönebileceği bir ortam inşa edilmeli.

        Lübnan konusunda da sohbet ettik. Tam istikrar konusunda hemfikiriz. Göç konusunda da konuştuk. Türkiye kaynaklı göç sayısı sıfıra indi. Teşekkür ediyorum.

        Şu ana kadar yaptıklarımızla gurur duyabiliriz. Sağlam dostluğumuzu daha ileri götüreceğiz."

        "İtalya ekonomik partnerlerimiz içinde ilk 5'te"

        İtalya Başbakanı Meloni'nin ardından sözü Erdoğan aldı.

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "İlk zirvemizden bu yana aramızdaki münasebetler her geçen gün daha ileri gidiyor. Akdeniz'in güvenliği, Transatlantik bağın muhafazası gibi birçok noktada aramızda değerli bir uyum var. Bunun sebeplerinden biri sayın Meloni'nin cesur duruşu.

        Aramızdaki ilişkilerin itici gücünü ekonomi ve ticaret oluşturuyor. Ekonomik ortaklarımız içinde İtalya ilk 5'te.

        Yeni ticari hedefimiz 40 milyar dolar ve buna ulaşacağız. İtalya ile düzensiz göçle ilgili işbirliğimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.

        Dostluğumuzun bir göstergesi olarak, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya ile beraber ortak ev sahipliği yapacağız.

        Küresel ve bölgesel gelişmelerin İtalya ve Türkiye'yi daha yakın işbirliğine yönlendirdiği bir dönemden geçiyoruz. AB üyelik sürecimize başından beri destek veren İtalya'nın bu tutumunu devam ettireceğine inanıyorum.

        Karadeniz'in güvenliğinde Türkiye ana aktör olarak güvenliğe katkı sunmaya devam edecek.

        Gazze de önemli gündem maddelerimizden biri oldu. İki aydan bu yana insani yardımların girişine dahi izin verilmeyen Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir.

        Suriye'de ülkenin yeniden inşası, kurumlarının güçlendirilmesi ve toprak bütünlüğünün muhafazasına yoğunlaşmış durumdayız.

        Libya'nın istikrarı ve refahının muhafazası için uzun vadeli ve sürdürebilir çözümler üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz

        İtalya Cumhurbaşkanı ve Meloni'yi Türkiye'de ağırlamak istiyoruz. İtalyan dostlarımıza teşekkür ediyorum."

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