Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklamalar

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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan, namaz sonrası camide cemaatin bayramını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta gazetecilerle de bayramlaştı ve çocuklara bayram harçlığı verdi.

BAKANLAR EŞLİK ETTİ

Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarına şunları söyledi:

"Sabrın sonu selamettir, pandeminin ardından hep birlikte bayram namazını kıldık. Aldığım rakamlara göre 25 bin kişiyle bayram namazımızı kıldık. Bayram birlik ve beraberliktir. Komuta kadememiz de Şanlıurfa'da bir araya geldiler. Tugay komutanlarımız da orada. İçişleri bakanımız da yine orada. Bu birlik ve beraberliğimiz artarak devam etsin.

"BİZDEN DESTEK İSTEDİLER"

Cumartesi günü İbrahim Kalın bey, İçişleri Bakan Yardımcısı Sedat Bey Kiev'e gittiler. Zelenskiy ile görüştüler. Bu hafta içinde sayın Putin ile bir görüşme yapacağız. İnşallah bu süreci hızlandırarak, Maripol'deki tahliyeleri nasıl hızlandırırız bunun gayreti içinde olacağız. Hububat ihracatında bizden destek istiyorlar.

"ÇÖZÜM NOKTASI TÜRKİYE OLACAK"

Bunların da önünü açacağız. Ama birinci derecede tahliyeleri hızlandırma süreci var. Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır.

"SUUDİ TURİSTLER DE GELECEK"

Körfez ile ilgili çok olumlu gelişmeler var. İnşallah Suudi Arabistan ziyaretimizin ardından Suudi kardeşlerimizin Türkiye'ye gelişi artacaktır. Bunu Muhammed Selman ile yaptığımız görüşmede de ele aldık. Ben turizm mevsiminin çok çok verimli geçeceğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirip, çeşitli ikramlarda bulundu.

CAMİDE CEMAATE DE SESLENDİ

DHA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, camide ise cemaate şöyle seslendi: "Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim daha nice bayramlara bizleri kavuştursun. Hocamızın da hutbede ifade ettiği gibi bayramlar hele hele bizim dini bayramlarımız, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin tavan yaptığı günlerdir. Buna çok çok muhtaç olduğumuz bir dönemdeyiz. Ve böyle bir dönemde şu anda hamdolsun İstanbulumuzun en büyük camiinde bir araya geldik. Burada şu anda kardeşliğimizi tezyit ediyoruz, teyit ediyoruz. Rabbim bu birlikteliğimizi daim kılsın. Sıkıntıları yaşadığımız bir dönemdeyiz. Rabbim kardeşliğimizi ziyade eylesin. Bu dua bu temenni içerisinde nice bayramlara kavuşmayı rabbim bizlere lutfetsin. İnşallah bir dahaki bayramı bir taraftan Çamlıca, bir taraftan şimdi Barbaros Hayrettin Paşa Camii de inşallah yetişir, orada da bu bayram namazlarını kılmayı Rabbim bizlere lutfetsin. Bu gayret içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Ama bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeşliğimizi ziyade olması için de dualarımıza devam edeceğiz. Sizler de bizlere dua edin. Bizler de sizlere dua ediyoruz. Rabbimin lütfuyla bu işleri de başaracağız."