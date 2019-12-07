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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

- Kendi nefsinin peşine düşen sadece kendi ajandasına, kariyerine, hesabına odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz.

- Makamın gücüne, imkanlarına güvenerek gönül kıran, insanları rencide eden, vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz.

- Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. İnsan gönlü kıranın biz de parti görevi ile ilgili kalemini kırarız.

- İstanbul Türkiye'nin kaderini belirlemede bir numaralı şehirdir. İstanbul'un nabzını iyi tutarsak Türkiye'yi de yakalamış oluruz.

- Suriye halkı, 'Teşekkür ederiz, artık gidebilirsiniz' demedikçe biz oradayız.

- Türkiye ile Libya arasında bir mutabakat metni imzalandı. Özellikle de deniz yetki alanlarının sınırlarının daraltılmasına yönelik anlaşma Meclisimizden geçti. Ben de imzaladım, BM'ye gönderildi. Burada oyun bozuldu. Hangi ülkelerin oyunlarının bozulduğunu zaten biliyorsunuz. Bu oyunlar bozulurken bir taraftan da Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır, zaman zaman İsrail de bir araya geliyor. Kusura bakmayın. Bir skandal hareket de yaptılar, Libya'nın büyükelçisini Yunanistan deport etti. Ne oldu yani, ne kazandınız? Şu anda biz Libya'daki kararlı duruşumuzu devam ettiriyoruz. Libya ile Türkiye arasında gayet güzel bir hat inşa ediyoruz.

- Cumhur İttifakı'nı bölemeyecekler, parçalamayacaklar. Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürüyecek.

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Şehir Üniversitesi ile ilgili tartışmalara da yanır veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"İstanbul'da bir Şehir Üniversitesi meselesi ortaya çıkardılar. Özellikle bir siyasi ayağında bizim olduğumuzu, bir siyasi ayağında da malum zatın olduğu söyleniyor. Açık ve net söylemek durumundayım. Her şeyden önce Şehir Üniversitesi'nin tahsisini başbakanlığım dönemimde yapan benim. Tahsisini yapan ben olduğuma göre daha sonra malum zat başbakan olunca bu tahsisi Şehir Üniversitesi’ne mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Türkiye’de hiçbir üniversiteye tapu devri, mülkiyet devri yoktur, olmamıştır. Bunlar dürüstlüğü kimseye bırakmıyor değil mi? Öksüz, yetimin hakkını kurdukları üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle Özelleştirme Yüksek Kurumu ile bunu sağlıyor. Yanında kim var? Sayın Babacan, onun da iddiası var. Başka kim var Mehmet Şimşek var… Ben bunu niye anlatıyorum? Kimin ne olduğunu yaptıklarıyla öğrenin. Bunlar Halk Bankası’nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor. Ödeme planlarında ödemelerini yapmıyorlar. Halk Bankası bu defa kendilerini sürekli olarak uyarıyor. Şu anda Halk Bankası’na olan borçları 417 milyon noktasında. Şimdi ‘Yapılandıralım’ diyorlar. Neyi nasıl yapılandıracaksın? ‘Spor kulüplerinin borçları yapılandırılıyor da Şehir Üniversitesi niye yapılandırılmıyor’ diyorlar. Halk Bankası’na teminat dahi vermedin. Futbol kulüplerinin her şeyine el koyuyor. Senin neyine el koyacak? Maltepe’de tekele ait olan yani zamanında benim tahsis ettiğim yeri teminat olarak mı banka kabul edecek? Bunu da geç bir başka alavere dalavere... ‘Alacağımız öğrencilerin yapacakları ödemeye ipotek koyuldu’... Ya sen zaten mevcut kotanı doldurmadan yeni alacağın öğrencilerle ilgili böyle bir kotayı nasıl oluyor da teminat olarak veriyorsun.

ABDULLAH GÜL ARADI

Halef selef olduğumuz cumhurbaşkanı aradı. ‘Siz bu işi arzu ederseniz halledersiniz’ dedi. ‘Temenni ederdim ki siz benim yerimde olun. Biz geçmişte bankaların nasıl iflas ettiğini biliyoruz. Bizim bankalarımızın hiçbiri bizim dönemimizde kasaları boşaltmadı. Biz de kasaları boşaltamayız. İşin başından itibaren Ülker grubu buraya ciddi destekler verdi. Daha sonra çekildi. Ülker grubu orada bizim verdiğimiz desteklerle ilgili de bizim bu noktadaki desteğimizi açık net söyledi. Buranın hamisi Marmara Üniversitesi’dir. Marmara Üniversitesi Türkiye’nin şu anda en büyük üniversitelerinden biridir. ‘Marmara borçları ödesin’ diyorlar şimdi de... YÖK de kendilerine diyor ki, ‘Siz de mütevelliyi bırakın Marmara burayı götürsün’. ‘Yok, bırakmayız’ diyorlar. Tezgah başka... Biz ne öğrencilerin ne de akademisyenlerin düşmanıyız. Hiçbir vakıf üniversitesinde bunların yaptığı uygulama gibi uygulama yok. Burada Halk Bankası’nın dolandırılması söz konusu."