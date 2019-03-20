Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankapark'ın açılışını yaptı. Erdoğan konuşmasında, " Ankara'yı herhangi birine teslim edemeyiz. Sahte senet imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. 2 sefer seçim kaybedenle Mehmet Bey mukayese edilir mi?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Hizmet yolculuğumuzu büyük bir projenin açılışıyla gerçekleştiriyoruz. 1 milyon 300 bin kilometrekareye varan büyüklüğüyle Ankapark'tan Ankara Büyükşehir Belediyemiz yıllık 50 milyon lira gelir elde edecektir. Ankapark'ın şehrimize çok ciddi katkıları olacaktır.

İstanbul'u fethederek çağ açıp çağ kapan sultan bir şehri imar etmekten, bir halkın kalbini kazanmaktan büyük bir hüner yoktur diyor. Vatandaş 'Allah razı olsun' dedikten sonra akan sular durur. Tüm belediye başkanlarıma söylüyorum; halkımın gönlünü kıran benim de gönlümü kırmış olur. Biz gönüller kırmaya değil, gönüller yapmaya geldik.

Sadece bize oy veren vatandaşlarımız için değil 82 milyonun her bir ferdi için çalıştık.Sandıkta verilen görevin hakkını sahada ter dökerek ödemeye gayret gösterdik. Gece gündüz demeden mücadele ettik.

"SİYASET YALAN DEĞİLDİR"

Buradan sizlerin aracılığıyla tüm Türkiye'ye bir kez daha şu gerçeği ifade etmek istiyorum. Bize oy versin, vermesin her bir kardeşimin şuna dikkatini çekmek istiyorum. Siyaset özünde rekabettir, hizmet yarışıdır. Yalan değildir. Yalandan büyük bir felaket olamaz. Ben Hatay'da 6 baraj yaptık diyorum, ana muhalefetin başındaki zat Hatay'da baraj yok ki diyor. Senin kılavuzun kim ona bak. Bunun kılavuzu karga. Her şeyiyle televizyonlara talimatı verdim, bütün barajlarımızı yayınlayın. Bu adam nerede hangi barajlarımız var görsün. Akşam yalan, sabah yalan. Biz bunun yalanları nedeniyle biz aldığımız tazminatlardan bıkar hale geldik. Ama bu bıkmadı, şimdi milletvekilleri 5'er bin lira yardım sandığına para atıyorlar.

Bizim siyasetimiz özgülük, demokrasi siyasetidir. Bizim siyasetimiz gönül siyaseti, gönülleri kazanma siyasetidir. Gönle giren her şey göze de hoş gelir. Seçim sandıktan önce kalplerde kazanılır. Bizim insana, milletimize, siyasete bakış açımız budur. Biz gönül yapmanın, gönüller kazanmanın derdindeyiz. Biz şehirleri ayağa kaldırmanın derdindeyiz. Biz Türkiye'yi dünyanın en güçlü 10 devletinden biri yapma peşindeyiz.

"EN BÜYÜK GÜÇ KAYNAĞIMIZ..."

31 Mart sonrasında da milletimize projelerimiz dışında en önemli vaadimiz olan gönül belediyeciliği sözünü veriyoruz. Kim ne derse desin Türk milletinin en büyük güç kaynağı kardeşliğidir, dayanışmasıdır. Bu milletin en önemli özelliği küllerinden yeniden doğmayı başarmasıdır. Dünyada bu kadar kısa süre içinde bizim kadar ağır saldırıya maruz kalan ayakta kalan başka ülke yoktur.

Son 6 yıl içinde Gezi'deki sokak teröründen ekonomik sabotajlara kadar Ankara'nın şahit olmadığı hiçbir saldırı kalmadı. Ankara bunların üstesinden gelerek daha iyiye doğru yol aldı. Ankaralı kardeşliğinden taviz vermedi, sinmedi, pusmadı, geri adım atmadı, hainlere boyun eğmedi.

"MATRUŞKA İTTİFAKI"

31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Karşımızda 4'lü çete var, biliyorsunuz Kandil'den yönetiliyor. İşi sıkı tutmamız lazım. Çocuklarımız, huzurumuz, demokrasimiz için sandıklara sahip çıkmalıyız. 24 Haziran'dan bu yana Cumhur İttifakı olarak alnımızın akıyla çıktık.

Ankara'yı herhangi birine teslim edemeyiz. Sahte senet imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. 2 sefer seçim kaybedenle Mehmet Bey mukayese edilir mi? Sizden gizli saklı hiçbir işimiz yok. Muhalefet de matruşka ittifakı kurdular. Bay Kemal ve hanımfendi ittifakın gerçek patronunun kim olduğunu gizlemeye dikkat ettiler. Kafasını kuma gömen devekuşu misali, milletin gerçeği görmeyeceğini zannettiler. Geçen hafta ittifakın gizli ortağı postayı koydu.

Pandora'nın kutusu açıldı, millet oyunu gördü, tezgahın şifresini çözdü. Hakikati hakaretle örtemezsiniz, güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Kelime oyunlarıyla benim Ankaralı kardeşlerimizi asla kandıramazsınız. Ne bu ittifaktan ne bu ittifakın defolu adayından Ankara'ya hayır gelmez.

Biz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapıyoruz CHP bunu yargıya taşıyor. Ne oldu taşındın da... Ankara Türkiye'nin kalbidir.