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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız bu akşam ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek" dedi.

Türkiye'de gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerini henüz resmi olmayan sonuçlara göre kazananı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Seçim sonuçlarının büyük oranda belli olmasının ardından dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da katıldığı televizyon programında, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam telefon görüşmesi gerçekleştireceğini dile getirdi.

BIDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ

Diğer yandan, ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmişti.

Biden, dün gece Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi vesilesiyle kutluyorum. NATO müttefikleri olarak ikili meseleler ve ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesine yer verdi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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