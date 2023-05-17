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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Vatanını seven sandığa gelsin

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan "Karar ver" başlığıyla yayınladığı videoda vatandaşları sandığa çağırdı.

Giriş: 17.05.2023 - 15:17 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Vatanını seven sandığa gelsin
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz bu vatanı sokakta bulmadık" diye başladığı konuşmasında "Vatanını seven sandığa gelsin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Türkiye için #KararVer diyerek bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Buradan herkese sesleniyorum. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Bugün 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. ‘Sınır namustur’, böyle söyledik; namusumuzu korumaktan aciz, her gün akın akın damarlarımıza sızan bu başıbozuk insan selini seyreden, yarın bir gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında, ithal oy ümidi uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız!

Kadınlara eşya gibi bakıp, onları sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağı ile katledenlere, küçücük çocuklara, evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız! Daha düne kadar BOP’un Eş Başkanı olan, şimdilerde ise kapısında el pençe divan durduğu Rusya’nın güdümüne giren çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız. On binlerce vatandaş depremde canından olurken, korkusundan deprem sabahı askere ‘Dur’ emrini veren, insanlar enkaz altında beklerken kan satan, çadır satan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarını işine geldi mi Kürt, işine gelmedi mi PKK’lı; işine geldi mi mütedeyyin, işine gelmedi mi FETÖ’cü diye yaftalayan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız! Amerika ve FETÖ’yle işbirliği yapıp milli orduya kumpas kuranlara, Balyoz’da, Ergenekon’da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara, ordunun en mahrem yeri olan Kozmik Odayı, evet Kozmik Odayı namertlere açıp, onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız! Vatanını seven sandığa gelsin! Bu vatanın gerçek sevdalıları, bedel ödeyenler; türlü yalanlarla, yanlış algılarla sureti muhalefetten görünenlerle sizi oyalamak istiyorlar.

Ve siz gençler; ayağa kalkın ayağa, ölü toprağını atın üstünüzden. Vatanını seven sandığa gelsin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Mutlaka!"

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