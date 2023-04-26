"30 bin kişi işsiz, iş bekliyor. Bunun çözülmesi lazım. Taşeron işçilerin bir kısmına kadro verdiler bir kısmına vermediler. Biz gelince kadrolarını yapacağız. Ayrıca devlet taşeron işçi çalıştırmaz. Burası aynı zamanda görkemli bir turizm şehri olabilir. Belediyeyi bize verdiğiniz zaman onu da yapacağız.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Afyonkarahisar 'da vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Londra'nın bir mahallesinde bir bölümü alıp kapattılar. Sanıyorlar ki Bay Kemal bunları görmeyecek. Hayır efendim.

Afyon aynı zamanda eğitimin de merkezi ama bu şehir kan kaybetti. Bunun için yol belli Millet İttifakı'na oy vereceksiniz. Şeker fabrikalarını kapattılar söz veriyorum yeniden açacağız. Onlar şeker ithal ediyorlar, buğday ithal ediyorlar, gübre ithal ediyorlar bir biz milliyetçiyiz diyorlar. Milliyetçi olan kendi ülkesine yatırım yapar.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bütün köy okullarını açacağız, 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Köylerde veteriner de olacak, ziraat mühendisi olacak, teknisyenler olacak. Devletten aylık alacaklar ve kırsalda sizlere hizmet edecekler. Hayvanların aşıları, toprak analizleri yapılacak. Kırsaldan kente göç olmayacak. Kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek.

Saraylarda oturma gibi bir derdim yok, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya Köşkü var oraya gideceğiz. Biz memleketi düşünüyoruz, onlar ceplerini düşünüyor. Onlar için yandaş, Bay Kemal için vatandaş var. Sizin için hizmet edeceğim.

Bu kardeşiniz 27,5 devlette çalıştı. Tasarruf nasıl yapılır, bütçe nasıl yapılır, israf nasıl önlenir; 27,5 yılımı verdim. Dolarla, euro ile verdikleri tüm ihaleleri Türk Lirası'na çevireceğim.

Onların 21 yılda götürdükleri 418 milyar doları son centine kadar bu millete vereceğim.

Afyonkarahisar'da 60 okul depreme dayanıklı değil. Bu resmen tespit edildi. Niye yapmıyorlar, beşli çetelere gelince her şeyi yapıyorlar.

Aile Destekleri Sigortası getireceğiz. Bir ailenin borcum var, elektrik faturasını ödeyemiyorsa 85 milyon karanlıkta kalıyoruz. Doğalgazı kesiliyorsa 85 milyon soğukta kalıyor demektir. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, hiçbir ailenin elektriği, doğalgazı kesilmeyecek. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Sosyal devlet vatandaşın karnını doyuran devlettir. Bunu anlattığımda bazı hanımlar, 'Katılım bankalarında bu yardımları altın olarak yapabilir misiniz' dedi, tabi ki altın olarak da yatırabileceğiz. Hiç kimse muhtaç olmayacak. Herkesin onuru, şerefi korunmuş olacak.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Sinan Ateş'in hakkını hukukunu savunacağız, kimse endişe etmesin. Ankara'nın göbeğinde bir kişiyi öldüreceksin ve dosyası gizli. Niye gizli? Dürüst, ahlaklı, ülkücü olduğu için öldüreceksin Bay Kemal izleyecek; hayır. Kimsenin endişesi olmasın bulup yargıya teslim edeceğiz.

Onların milliyetçiği hikaye. Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi. Rusya ateş etti, 34 askerimiz şehit oldu. Bu devletin Cumhurbaşkanı nereye gitti; Putin'in kapısına gitti. Şehit olan, vurulan bizim askerimiz, ciğeri yanan bizim halkımız sen gidiyorsun Putin'e. Kronometreyi çalıştırdı, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı kaç dakika beklettiğini dünyaya gösterdi. Bu mudur milliyetçilik?

Bay Kemal'e güveneceksiniz. Bizim sınırlarımız yol geçen hanı olmayacak. Geldiniz, yerleştiniz yok kardeşim. 2 yıl içinde herkesi kendi ülkesine göndereceğiz. Biz ırkçılık yapmıyoruz, komşumuz, eyvallah. Onların yollarını, okullarını, kardeşlerini AB fonlarıyla yapacağız. Gezmek istiyorsan gel. Ama çalışmak istiyorsan önce kendi evlatlarımız çalışacak.

Tank-palet fabrikasını Katar'a sattılar. O fabrikamızı geri alıp şerefli ordumuzu teslim edeceğim. Dünyada hastanesi olmayan tek ordumuz bizim ordumuz. GATA başta olmak üzere tüm hastaneleri ordumuza teslim edeceğiz."

NEVŞEHİR MİTİNGİNDE DE MİLLİYETÇİLİK VURGUSU

Kılıçdaroğlu, Nevşehir mitinginde yaptığı açıklamada da şunları kaydetti: "Elin oğlu üretiyor biz tüketiyoruz. O kazanıyor. Bu mudur milliyetçilik. Olmaz bunlar, üreteceksiniz. Sözüm söz kırsalda çalışan bütün kadınların sosyal güvenlik primlerini biz ödeyeceğiz. Böyle bir şey olur mu her şey dışarıdan gelecek. Siz kim milliyetçilik kim.

Gençler neden umutsuz diyorlar. Bizim evlatlarımız bizden daha iyi eğitim aldılar ama daha düşük kazanıyorlar. Yurt dışına gidersem ev de araba da alırım diyorlar. Gençler size sözüm var bu ülkede kalacaksınız ve bu ülkeyi kalkındıracaksınız.

Cumhurbaşkanı var ya, 16 uçağı var. 16 uçağı satıp, yangın söndürme uçakları alacağız. Bir tarafa yazın. Bay Kemal unutmaz, Bay Kemal verdiği sözü tutar. Ağaç yanıyorsa benim yüreğim yanıyor demektir. Bir ağacın yetişmesi kaç yıl sürüyor. Bize oksijen varsa o yeşil ormanlar yüzünden var. O florayı korumak lazım, oradaki canlıları korumak lazım.

Yüce yaradanın yarattığı her şeye saygı duymamız lazım. Akdeniz havzasının iklim değişikliğiyle büyük yangınlar geçireceğini bilmemiz lazım. Bu ülke dünyanın en güzel ülkesi. Zaman zaman kamuda görevli iken yurt dışına giderdik. Türkiye'ye dönmek her zaman önceliklerimizdi. Gerçekten bizim ülkemiz dünyanın en renkli, en zengin ülkesi. Ama zenginliğimizin farkında değiliz. Birileri sömürüyor. Sizin için, halkımız için hizmet edeceğim. Ne yaparsa yapın burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Söz veriyorum.

Öyle uyuşturucu baronları kalkacak gencecik çocuklarımızı zehirleyecek. Beyefendiler bunları dikkate almayacak. Uyuşturucu baronları Türkiye'ye gelecek, Türkiye'de hesaplaşacak ve bizim siyasetçiler bunları seyredecek. Uyuşturucu baronları da burunlarından getireceğim.

BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Bay Kemal Türkiye'den kaçırılan her kuruş hesabın hangi bankada olduğunu, kaç lira olduğunu biliyor, tamamını getireceğim, bu millete vereceğim. Bizim bir komisyonumuz var. 6 liderlerin oluşturduğu komisyon. O komisyonu kuracağız, göreceksiniz paraları nerelere götürdüklerini.

Manhattan'da öğrenci yurdu yapıyorlar. Öğrenci yurdu diye bizi kandıracaklar. O 35 katlı binayı bu ülkenin tapusu olarak kaydedeceğim. Öyle kaçırdıkları paraların nerelere gittiğini biliyorum. Söz verdim; Ramazan, Kurban Bayramı'nda emeklilere birer maaş ikramiye verilsin. 2015'te söyledim. O zaman bağırdılar 'vay efendim parayı nereden bulacaksın'. Ben bulurum, Türkiye zengin ülke. Sen 5'li çeteye verirsin ben vatandaşa veririm.

Önce itiraz ettiler bir süre verdiler. Geçenlerde söyledim, asgari ücret kadar vereceksiniz dedim. Vermediler. Kurban Bayramı'nda Allah nasip ederse bankaya gideceksiniz 15 bin liranızı çekeceksiniz, torunlarınıza harçlık vereceksiniz. Emekli bu ülkenin büyümesi, kalkınması için alın teri döken, sosyal güvenlik primini ödeyen, zamanı gelince emekli olan, güzel bir hayat sürmek isteyen kişi demektir."