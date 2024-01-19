Ankara'da vahşet! Çöp depolama alanında bir bebeğe ait cansız beden bulundu
Başkentte çöp depolama alanında tam bir vahşet yaşandı. Bölgede çöplerin ayrıştırılması sırasında yeni doğmuş bir bebeğe ait cansız beden bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Ankara'nın Sincan ilçesinde çöp depolama alanında, yeni doğmuş bir erkek bebeğe ait cansız beden bulundu.
DHA'da yer alan habere göre Yenikent Zir Vadisi mevkisindeki çöp depolama alanında saat 02.30 sıralarında çöpleri ayrıştıran görevliler, yerde harekesiz yatan erkek bebekle karşılaştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısı eşliğinde jandarmanın yaptığı incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.