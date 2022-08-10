Çöp evde bulunmuştu! Rektör Özkan'dan iyi haber!

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 16 gündür tedavisine devam edilen 9 yaşındaki C.M.'yi, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti.
"İKİ GÜNDÜR NEŞELİ GÖRÜYORUM"
İHA'da yer alan habere göre hastane çıkışında C.M.'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “İki gündür C.M.'yi neşeli görüyorum. Bu çok mutlu ediyor bizi. Doktorlarımızdan aldığımız son bilgilerde de vücutsal olarak bir sıkıntısı yok. Her gün istediğimiz kiloları kazanıyoruz. Şu etapta sadece psikiyatri tedavi ön planda gözüküyor” dedi.
"TABURCU OLMASI PLANLANIYOR"
C.M.'nin taburcu olmasının planlandığını belirten Özkan, “Hocalarımız ne zaman uygun görürlerse, yakın taburculuğu. Aile Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve doktorlarımızla ortak bir karar verip, taburculuğuna yavaş yavaş karar verecekmişiz gibi duruyor. Çok yakın bir zamanda taburcu olması planlanıyor. Bundan sonraki süreçte çocuk doktorlarımız ve psikiyatristlerimiz takibini sağlayacak” diye konuştu.
"SONRAKİ ÖĞÜNÜ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR"
Özkan, C.'nin iştahının oldukça yerinde olduğunu da ifade ederek, “Artık yaşıtları gibi oyun oynuyor, gülüyor, herhangi bir desteğe ihtiyacı yok. Çok iştahlı zaten. Bütün gün bir sonraki öğünü dört gözle bekliyor. Gelen her şeyin hepsini yiyor. Acaba gideceği yerde huzursuz olur mu diye düşünüyoruz ama sonuç olarak bir yerden başlanılacak. Bundan sonraki süreçte onun gittiği yerlerde güven dolu, mutlu ve huzurlu olmasını diliyoruz” dedi.
"BÜTÜN GÜN PUZZLE YAPIYOR"
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de, C.M.'nin hedef kilosuna ulaştığını aktararak, “Bundan sonra ayakta kontrollere gelecek. Özellikle haftada birkaç gün olmak üzere psikiyatri kontrollerine gelecek. Şu anda hedef kilosuna ulaşmış durumda, bütün gün puzzle yapıyor ve keyfi yerinde” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!