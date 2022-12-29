Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Çöp atarken maganda kurşununun hedefi oldu!

Annesiyle çöp atarken yorgun mermi isabet eden Dilber, 13 gün sonra öldü

Maganda dehşetleri can almaya devam ediyor. Gaziantep'te 16 yaşındaki Dilber Öztürkmen, annesiyle çöp atarken karnına isabet eden yorgun mermi nedeniyle ağır yaralandı. 13 gün sonra ise acı haber geldi. Öztürkmen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 29.12.2022 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Çöp atarken maganda kurşununun hedefi oldu!
Çöp atarken maganda kurşununun hedefi oldu!
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
DHA

Gaziantep'te, annesiyle çöp atarken karnına yorgun mermi isabet eden Dilber Öztürkmen (16), tedavi gördüğü hastanede 13 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, 16 Aralık günü meydana geldi Annesi ile çöp atmak için dışarı çıkan Dilber Öztürkmen´in karnına tabancadan çıkan yorgun mermi isabet etti.

Yere yığılan Öztürkmen, annesi tarafından bir özel hastaneye götürüldü. Dilber Öztürkmen, burada yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

ZANLI ARANIYOR

Öztürkmen, bugün sabaha karşı 13 günlük yaşam savaşını kaybetti. 7 kardeşin en büyüğü olan Dilber Öztürkmen´in cenazesi, Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polis, Dilber Öztürkmen´in ölümüne neden olan kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bakan Akar'dan Suriye ile 11 yıl sonra ilk görüşme mesajı
Bakan Akar'dan Suriye ile 11 yıl sonra ilk görüşme mesajı
İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
Doğu Karadeniz için uyarı! Yağmur ve kar var
Doğu Karadeniz için uyarı! Yağmur ve kar var

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.