Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Çok sayıda ilde şiddetli yağış geşiyor! - Hava durumu haberleri

        Meteoroloji'den kritik uyarılar! Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor

        Türkiye yağışlı havaların etkisi altına girdi. Bugün ise çok sayıda kent için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Yağışların Marmara'da çok kuvvetli, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde de kuvvetli olarak görüleceği tahmin edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 09:28 Güncelleme: 01.10.2023 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun (Şanlıurfa hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Ankara, Çankırı, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları ile, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Yağmurlu 22°

        Ankara

        Yağmurlu 20°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 26°

        Antalya

        Sağanak Yağış 26°

        Trabzon

        Yağmurlu 24°

        Bursa

        Yağmurlu 16°

        Adana

        Sağanak Yağış 27°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu 27°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 25°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 21°

        Yapılan açıklamada sıcaklıkların da iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedildi.

        KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

        Öte yandan yapılan uyarıda yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Ankara, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin edildi.

        Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinde de yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraflar: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #hava durumu
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        TIR'a çarpan otomobildeki polis ve eşi öldü
        TIR'a çarpan otomobildeki polis ve eşi öldü
        G.Saray'dan müthiş seri!
        G.Saray'dan müthiş seri!
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        Aslan geri döndü!
        Aslan geri döndü!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        G.Saray'dan ilginç gol! Top çizgiyi geçti mi?
        G.Saray'dan ilginç gol! Top çizgiyi geçti mi?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Habertürk Anasayfa