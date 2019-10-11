11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avukat Fatma Begüm Kaçmaz'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı 'Adliyede bir gün' adlı bir videosu ortalığı karıştırdı. Kaçmaz, paylaştığı kısa videoda, adliyede geçirdiği bir günü anlattı. Sosyal medyada paylaşılan video tepki çekti.
Kaçmaz'ın videosu, "Lüks yaşantısını sergilemek için avukatlık mesleğini kullanıyor" şeklinde eleştirildi. Avukat Kaçmaz'ın, sosyal medya hesabı kullanıcı sayısını artırmak bu tür videolar yayınladığını ileri sürerek, paylaşımın mesleki açıdan "etik olmadığını" savundu.
Sosyal medya hesabından "Adliyede bir gün" notuyla paylaşımda bulunan Avukat Fatma Begüm Kaçmaz için İstanbul Barosu harekete geçti. İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şikâyet edilen söz konusu video için "Yönetim Kurulumuz tarafından gereği yerine getirilmiştir. Daha fazla yorum amaca hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.
— Av. Mehmet Durakoğlu (@DURAKOGLU2016) October 10, 2019
Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, Mehmet Durakoğlu'na avukat Kaçmaz ile ilgili yürütülen süreci sordu. İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, "Avukat Fatma Begüm Kaçmaz ile ilgili disiplin soruşturması açıldı. Savunması alındıktan sonra disiplin kuruluna gönderilip gönderilmemesine karar verilecek" dedi.
— Gönenç Gürkaynak (@GurkaynakGonenc) October 10, 2019
— Hayalet (@_Hayalet___) October 10, 2019
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!