

Bursa'da 2017 yılı temmuz ayında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Murat Kanşıray (28),aralarında husumet oluşan çocukluk arkadaşı Ömer Sabak'ı (28) sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçmak isteyen Murat Kanşıray, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

"EŞİM HAKKINDA KONUŞUYORDU"

İHA'da yer alan habere göre Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Murat Kanşıray’ın yargılanmasına devam edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, duruşmada öldürdüğü Ömer Sabak'ın en iyi arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Ömer, cinayetten önceki sekiz aylık süreç içerisinde eşim hakkında ileri geri laflar konuşuyordu. Ben psikolojik sorunları bulunan ve ilaç alan biri olduğum için bu lafları kafama takıyordum. O gece gaipten sesler duyuyordum. Ömer beni öldürecek şüphesine kapıldım. Dışarı çıkınca kendisi ile karşılaştım. Ömer bana küfür edince tüfeğimle ona bir el ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

RAPORLAR ÇELİŞKİLİ ÇIKTI

Öte yandan mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu ve Gözlem İhtisas Dairesi'nden gelen iki ayrı raporu okudu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın, 'ceza ehliyeti olduğuna', Gözlem İhtisas Dairesi ise, 'ceza ehliyeti olmadığına' dair rapor verdi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, üst kuruldan yeniden rapor alınmasına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.