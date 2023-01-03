Feci iddia! Çocuk gürültüsü kavgasında darp edilen kadın öldü

AA

Antalya'nın Elmalı ilçesinde çıkan kavgada bir yakını tarafından darp edildiği iddia edilen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. AA'da yer alan habere göre, ilçede yaşayan Kamuran Uluca (52) ile kuzeninin eşi Ö.G. (27) iddiaya göre 10 gün önce çocuk gürültüsü nedeniyle kavga etti.

Aylin Kulalı BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ Olaydan sonra Uluca ve Ö.G. karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Darp raporu almak için polis eşliğinde hastaneye giden Uluca, aniden fenalaştı. Buradaki ilk tedavinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Uluca, yaşamını yitirdi. Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeyi almaya gelenlerden Aylin Kulalı, gazetecilere, manevi annesi Kamuran Uluca'nın darbeye bağlı beyin kanaması geçirdiği için hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Kulalı, Ö.G'den şikayetçi olduklarını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.