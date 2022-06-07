3 yaşındaki çocuğa işkence! "Çocuğumu titrer halde buldum!"

AA

Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndürdüğü ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Yaşarcan Ünal ve çocuğun annesi Keziban Ç.'nin yargılanmasına başlandı.

"KALORİFERE SÜRTÜNMESİNDEN OLMUŞTUR" İDDİASI

AA'da yer alan habere göre Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, davaya gelen evrakı okuduktan sonra sanıklara söz verdi. Sanık Yaşarcan Ünal, üzerine atılı suçları reddederek, mağdurun vücudundaki morluk ve yanık izlerinin kalorifere sürtmesinden dolayı olduğunu savundu.

"KORKUDAN ŞİKAYETÇİ OLAMADIM"

Cinsel istismar iddialarını reddeden Ünal, "Sabah işe gidip akşam geliyordum. Evde neler olduğunu bilmiyorum" dedi. Sanık Kezban Ç. de birlikte yaşadığı Yaşarcan Ünal tarafından şiddet gördüğünü ve ilk eşinden olan kızının da şiddet gördüğüne tanık olduğunu, ancak korkudan şikayetçi olmadığını öne sürdü.

"ÇOCUĞUMU TİTRER HALDE BULDUM"

Kezban Ç, "O dönem hamile olduğum için çocuğu Yaşarcan'a emanet edip hastaneye gidiyordum. Döndüğümde çocuğu titrer vaziyette buluyordum. Kalçasında yanık bedeninde morluklar vardı. Kızıma sorduğumda 'Yaşar baba yaptı' diyordu. O gün de bana vurdu ve erken doğum yapmak zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

"SÖNDÜRÜLMÜŞ SİGARA İZLERİ GÖRDÜM"

Tanık E.H.A. da 112 Acil sağlık ekibinde görevli olduğunu, olay günü verilen doğum vakası ihbarına gittiklerini, evde 7-8 erkek, Kezban ve 3-4 yaşlarında bir kız çocuğu olduğunu anlattı. E.H.A, vakaya müdahale ederken küçük kız çocuğunun vücudunda söndürülmüş sigara izleri gördüğünü, hastaneye döndüklerinde durumu emniyet güçlerine haber verdiklerini söyledi.

EN AĞIR CEZAYI TALEP ETTİLER

Tanık Z.Y. de Kezban Ç.'nin kardeşi olduğunu, sanık Ünal'ın kardeşini ve çocuğunu sürekli dövdüğünü, kardeşine uyuşturucu madde verdiğini iddia etti. Ünal'ın 3 yaşındaki yeğeninin vücudunda sigara söndürdüğünü belirten Z.Y, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

ÇOCUK, ÜNAL'IN ÇAKMAKLA YAKTIĞINI SÖYLEDİ

Duruşmada, mağdur çocuğun pedagog ve psikolog eşliğinde alınan ifadesine ilişkin rapor okundu. Çocuğun vücudunda çok sayıda ikinci derece yanık yarası, ezilme ve morlukların kısa süre önce olduğunu belirtilen raporda, çocuğun kendisini döven ve çakmakla kalçasını yakan kişinin Ünal olduğunu söylediği aktarıldı.

ÇOCUĞA KAYYUM ATANMASINA HÜKMEDİLDİ

Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, mağdur çocuğa kayyum atanması için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına hükmetti. Ünal'ın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.