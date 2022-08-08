Cinsel istismardan 111 yıl istendi! Avukata tehditten dava!

Son dakika: Cinsel istismardan 111 yıl istendi! Avukatı da tehdit etti! - Ankara haberleri

DHA

Ankara'da avukat İrem Esra Kömürcü Altun, Haymana ilçesinde müvekkili S.K.'ye birçok kez cinsel istismarda bulunup, çektiği müstehcen görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan Emre Kara (19) hakkında her suç için ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

CİNSEL ŞİDDETLE TEHDİT ETTİ

DHA'da yer alan habere göre ardından Emre Kara, şikayetleri geri alması için S.K. ve ailesini tehdit etti. Tehditler üzerine avukat Altun, Kara hakkında tekrardan 10'a yakın suç duyurusunda bulundu. Suç duyuruları üzerini gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Kara, bu sefer avukat Altun'u arayarak ve mesajlar atarak, şikayetleri geri çekmesi ve dosyadan ayrılması için cinsel şiddetle tehdit etti.

UZAKLAŞTIRMA VE ADRES GİZLİLİĞİ KARARI

Kara, iddianame hazırlanana kadar süren 1 yıllık süreçte de tehditlerine devam etti. Tehditler üzerine tekrardan suç duyurusunda bulunan Altun, şüphelinin tutuklanmasını istedi. Tutuklanma talebi reddedilen Altun, 9 Mayıs'ta Kara hakkında uzaklaştırma ve adres gizliliği kararı aldırdı.

111.5 YIL HAPİS İSTENDİ TUTUKLANDI

Emre Kara daha sonra, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme', 'çocuk ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayımlamak', 'şantaj' ve 'hakaret' suçlarını zincirleme işlediği gerekçesiyle 111.5 yıl hapis cezası istemiyle hakkında iddianame hazırlanarak dava açılmasının ardından 6 Temmuz'da tutuklandı.

TEHDİT VE HAKARETTEN 4 YIL DAHA İSTENDİ

Avukat Altun'un şikayetleriyle Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Kara hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan da 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, S.K.'ye cinsel istismar suçundan yargılaması devam eden Emre Kara'nın mağdur vekili olan Altun'u arayıp hakaret ettiği, daha sonra ise hakaret ve tehdit içeren mesajları gönderdiği belirtildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Kara'nın çok sayıda tehdit ve hakaretinin tespit edildiği ve bu nedenle üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından cezalandırılması talep edildi. Kara, Ankara 53'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.