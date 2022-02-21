Cinsel istismar sanığından korkunç sözler!

Yenimahalle ilçesinde oturan zihinsel engelli Şirin Dilan E., geçen yıl 4 Ağustos'ta evinden çıktıktan sonra kayboldu.
DHA'nın haberine göre, polis tarafından telefon sinyalinden Etimesgut ilçesinde olduğu tespit edilen Şirin Dilan E., o bölgede parkta yürürken bulundu.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
16 saat sonra ulaşılan Şirin Dilan E.'nin ifadesi üzerine, engelli kızı zorla alıkoyduğu ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Muhammet Burak E. gözaltına alındı. Şüpheli, mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
Adli tıp kurumu raporunda Şirin Dilan E.'nin cinsel istismara uğradığı tespiti yapılırken, Muhammet Burak E. hakkında 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
'ENGELLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'
Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan sanık Muhammet Burak E., hakim karşısına çıktı. Şirin Dilan E. duruşmaya adli gözlem odasında uzman eşliğinde katılırken, annesi Türkan E. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanık Muhammet Burak E., "İki medeni insan gibi bir araya geldik. Ben Şirin'e çok kibar davrandım. Kötü bir niyetim yoktu. Şirin'in engelli olduğunu bilmiyordum. Zaten sosyal medyadan tanıştık ve arandığını da sosyal medyadan öğrendim" dedi.
'TACİZDE BULUNDU, VİDEOMU ÇEKTİ'
Adli gözlem odasında uzman gözetiminde ifade veren Şirin Dilan E. ise sanık Muhammet Burak E.'den şikayetçi olduğunu belirterek, "Daha önce tehdit alıyordum. Bana yardım edeceğini söyledi. Evde yalnız yaşadığını, isterse kendisiyle yaşayabileceğimi söyledi. Ben ona daha önceden sosyal medyadan durumumu ve engelli olduğumu söyledim. Bunun üzerine 'Sen engelli değilsin, insanların söylediklerini takma' dedi. Sonra tacizde bulundu ve videomu çekti. Ben gitmek isteyince izin vermedi. Beni kendisinin götüreceğini söyledi. Sabaha karşı da beni bıraktı" dedi.
Cumhuriyet savcısı, suçun vasfı gereği sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise sanığın tutuksuz halinin devamı ile Şirin Dilan E.'nin beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunup savunamayacağının tespit edilmesi için adli tıp kurumuna sevk edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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