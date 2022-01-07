Çin’de 6.6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Cinçang şehrinin 111 kilometre güneybatısı olan 6,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise, söz konusu depremin 6.3 büyüklüğünde olduğunu aktardı.

Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.