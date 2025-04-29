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        Haberler Dünya Çin'de restoran yangını: 22 kişi öldü! | Dış Haberler

        Çin'de restoran yangını: 22 kişi öldü!

        Son dakika... Reuters'ın bildirdiğine göre, Çin'in Liaoning eyaletinde bir restoranda çıkan yangında 22 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:44 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:37
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        Çin'de restoran yangını: 22 kişi öldü!
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        Çin'in kuzeyindeki Liaoning eyaletinde bir restoranda çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti.

        Xinhua'nın haberine göre, eyaletin Baota ilçesinde bir restoranda, öğle saatlerinde yangın çıktı.

        Yangında 22 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

        Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların en kısa sürede tedavi edilmesi, ölen 22 kişinin ailelerine gerekli desteğin sağlanması ve yangının çıkış sebebinin en kısa sürede aydınlatılarak sorumluların kanun önünde cezalandırılması talimatını verdi.

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