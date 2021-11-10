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Çin Kovid-19'un çıkış noktası olsa da salgın salgın büyük ölçüde kontrol altında. Rusya sınırındaki bölge delta varyantının neden olduğu yeni dalga nedeniyle alarmda.

Ülkedeki yerel kaynaklı 43 vakadan 20'sinin görüldüğü Heine'deki yöneticiler, Kovid-19'la mücadelede halkı desteğe çağırdı.

AMAÇ YAYILMA ZİNCİRİNİ BİR AN ÖNCE KIRMAK

Heine bölgesinde son dalganın kaynağını bulmaya yardımcı olacak kişiye 100 bin Yuan; yani yaklaşık 150 bin lira para ödülü verileceği açıklandı. Amaç yayılma zincirini bir an önce kırmak.

Yetkililer virüsün yayılmasını önlemek için yasa dışı avlanma ve sınır ötesi balıkçılık faaliyetlerini de kısıtladı. İnternet alışverişlerinde temizlik vurgusu yapıldı.

Pekin yönetimi Kovid-19'la mücadelesinde çok sert olduğu iddiasıyla çok sık eleştirildi. Çin yönetimi her seferinde sıkı önlemlerin hayat kurtarmada en iyi yol olduğu konusunda ısrar etti.