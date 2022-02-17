'Cin çıkarırken' döve döve öldürdü! Hakim karşısına çıktı

DHA

Kurban kesimi sırasında fenalaşan Özge Nur T., kaldırıldığı Yenimahalle Onkoloji Hastanesi'nde 8 Mart 2021'de hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, genç kadının ölümünü şüpheli bulan polis, savcılığa bilgi verdi. Savcılık, ölü muayene tutanağında Özge Nur T.'nin sırt ve kollarında morluklar ile hacamat kesiklerini andıran yaralar tespit edilmesiyle soruşturma başlattı.

Hayatını kaybeden Özge Nur T.

Gözaltına alınan Selçuk T., 8 ay önce evlendiği Özge Nur T.'nin ilk eşinden bir çocuğu olduğunu, evliliklerinin 6'ncı ayından itibaren sorun yaşamaya başladıklarını söyledi. Selçuk T., kendi ailesi ile eşinin ailesine durumu anlattığını, annesinin bir tanıdığı aracılığıyla Kayseri'de bulunan ve kendisini 'hoca' olarak tanıtan Erdal K.'ye ulaşıldığını ifade etti.

5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Selçuk T., Erdal K.'nin yönlendirmesiyle eşinin sırtına oklava ile 100 kere vurduğunu, daha sonra hacamat yaptırdıklarını ve sabah da yine hocanın tavsiyesiyle eşinin oruç tuttuğunu ve kurban keserken fenalaştığını söyledi. Selçuk T.'nin ifadesi doğrultusunda Özge Nur T.'nin babası Cemal E., annesi Hatun E., kayınvalidesi Zöhre T., hacamat yapan Sevim Ö. ile Erdal K. de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

DURUŞMAYA SADECE BİR SANIK KATILMADI

Selçuk T. hakkında 'eşe karşı kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma', 5 kişi hakkında da 'suça iştirak etme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Selçuk T., Cemal E., Zöhre T., Sevim Ö. ve avukatları katılırken, Erdal K. SEGBİS aracılığıyla Kayseri'den katıldı. Tutuksuz sanık Hatun E. ise sağlık nedenleriyle duruşmaya katılmadı. Duruşmada savunma yapan Selçuk T., hem kendisinin hem de eşinin ikinci evlilikleri olduğunu söyledi.

'BİR HOCA BULUP OKUTALIM DEDİLER'

Olayı ve öncesinde yaşananları anlatan Selçuk T., şöyle konuştu: "Eşimin hiçbir rahatsızlığı yoktu. Olaydan önceki gece eşim, beni uykumdan uyandırdı ve kendisine musallat olduklarını söyledi. Hal ve hareketleri normal değildi, aklını yitirmiş gibi davranıyordu. Kedi geldi benimle konuştu, 'eli yüzü yaralı bir kedi' diye söyleniyordu. Eşimin ilk eşinden olan çocuğu da bizimleydi, o da sesleri duyunca korkup ağlamaya başladı. Eşim çocuğun oyuncaklarını atmaya ve evi dağıtmaya başladı. Sabah hem kendi ailemi hem de eşimin ailesini aradım. Durumu anlattım, 'Onlar da bir hoca bulup, okutalım' dediler. Telefonla Kayseri'de kalan Erdal K.'yi aradık. O telefonda eşimle konuşup, Kuran'dan sureler okumaya başlayınca eşim rahatladı. Sonra hoca 'Kısas yapılması gerekiyor' dedi. Bunun ne demek olduğunu sorduğumda bana, 'Peygamberler zamanından gelen, çok eskiden beri yapılan vurma yoluyla cin çıkartılan bir uygulama' olduğunu söyledi. Ayrıca eşime hacamat yaptırmamı, kurban kesmemi ve camilerde bulunan 22 musluğu değiştirmemi ve bu musluklardan akan suların eşime şifa getireceğini söyledi. Hocanın söylediği gibi eşimin sırtına, kalçasına ve baldır kısmına 100 kere oklava ile dua okuyarak vurdum. Daha sonra yine hocanın söylemesi üzerine, bir kadın gelerek eşime hacamat yaptı ve sabah oruç tutmak için sahura kalktık. Sabahta kurban kesmek için hep beraber kurban kesim alanına gittik. Orada bir tane kurban kestik eşim fenalaştı, o zaman hoca 'Paran varsa, bir tane daha kes' dedi. İkinci kurbanı keserken eşim kendini kaybetti. Hastaneye götürdük."

MAHKEME ADLİ TIPTAN RAPOR İSTEDİ

Olay günü evde olan Özge Nur T.'nin babası Cemal E. ise kendisinin oklava ile vurma olayından haberi olmadığını, salonda çocuklarla ilgilendiğini söyledi. Özge Nur T.'ye hacamat yapan Sevim Ö. de ricayla tanıdıklara hacamat yaptığını söyleyerek, "Gittiğimde Özge yatakta yüzüstü yatıyordu. Kendinde değildi ve sırtında morluklar vardı. Morlukları sorunca ailesi 'cin girdi, onu çıkarmak için yaptık' dedi. Sonra Özge'ye eğilip, hacamat yaptırmak isteyip istemediğini sordum. Kendisi de başıyla yaptırmak istediğini söyledi. Hacamat yaptıktan sonra biraz kendisine geldi. Yatağın başına oturduk ve ben ayrıldım" diye konuştu.

Mahkeme diğer sanık ve tanıkların ifadesini aldıktan sonra ara kararını açıkladı. Mahkeme adli tıp kurumundan Özge Nur T.'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için rapor istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.