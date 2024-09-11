Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 11 Eylül 2024! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı: 11 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

        Çılgın Sayısal Loto heyecanı haftanın ikinci çekilişi ile devam etti. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto, saat 21.30'da noter huzurunda canlı yayında açıklandı. İşte 11 Eylül 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 21:39 Güncelleme: 11.09.2024 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sayısal Loto'da kazandıran numaralar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son dakika... Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Binlerce kişinin şansını denediği Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte noter huzurunda çekilişi yapılan 11 Eylül 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

        11 EYLÜL 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        14 - 35 - 56 - 60 - 84 - 87

        JOKER 81 + SÜPERSTAR 18

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        REKLAM

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 bakan Narin için Diyarbakır'da
        3 bakan Narin için Diyarbakır'da
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        Harris hazır, Trump gönülsüz
        Harris hazır, Trump gönülsüz
        "Gerçek ilham kaynağı"
        "Gerçek ilham kaynağı"
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        Gelini nikaha vinçle getirdi
        Gelini nikaha vinçle getirdi
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        11 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        11 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        İsrail BM okulunu vurdu
        İsrail BM okulunu vurdu
        "Dilruba adına özür dilerim"
        "Dilruba adına özür dilerim"
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Habertürk Anasayfa