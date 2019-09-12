İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nda, şu günlerde bir inşaat krizi var. Olay yeri Cihangir… Özoğlu Sokak’ta, tam da Boğaz’a nazır devam eden bir inşaat, Cihangir’i ayağa kaldırmış durumda. İnşaata karşı çıkan bölge sakinleri, gece-gündüz demeden eylem yapıyor, beton mikserleri, kamyonlar bölgeye alınmıyor. Uzun lafın kısası, Cihangir günlerdir bu inşattan başka bir şey konuşmuyor. Peki nedir koca bir mahalleyi ayaklandıran? Cihangirliler, inşaatın imar ruhsatına aykırı bir şekilde sürdüğünü, kentin siluetinin bozulduğunu iddia ediyor…

3 YILLIK SÜREÇ…

Yazının girişinde, Cihangir’de son günlerde bir inşaat krizi var dedim ama aslında mevzu yeni değil, olay şu günlerde alevlenmiş halde. 3 yıllık bir süreç söz konusu… Yani Özoğul Sokak’ta 3 yıl önce başlayan, çevre sakinlerinin yargıya taşıdığı, çeşitli durdurma ve ruhsat iptali kararlarının alındığı bir süreç… Dedim ya Cihangirliler "Boğaz'ın siluetini bozuyor" diye itiraz ediyor bu inşaata… İddialar çarpıcı:

'3 GÜNDE 2 KAT ÇIKTI'

"Tüm imar ruhsatları, yoğun çabalarımızla iptal edildi, sonra yeniden ruhsat alındı şimdi inşaat gece-gündüz demeden devam ediyor. 3 günde 2 kat çıkıldı. Yolu keserek bir eylem yaptık, beton kamyonlarının inşaat alanına girişini engelledik. Ruhsatlarını sorduk fakat gösteremediler. 1 Nisan 2019 tarihinde mahkemenin belirlediği bilirkişi raporu, inşaatın tamamen uygunsuz, mevzuata aykırı olduğu kanaatine vardı, yargı süreci de devam ediyor. İnşaat alanında tescilli bir duvar da var. Boğaz ön görünümünde, silueti olumsuz etkileyecek bir yapı...”

BELEDİYE: HER ŞEY YASAL, KURUL’DAN ONAYLI

Peki Cihangirlilerin bu iddialarına ruhsatı düzenleyen Beyoğlu Belediyesi ne diyor? Elbette belediye yetkililerine sordum. Beyoğlu Belediyesi, uzun uzadıya bir açıklama gönderdi ama özetle "Her şey yasal ve inşaat izni olan bir yapı. İnşaat yerinde yapılan incelemelerde uygulamaların onaylı projeye uygun olarak devam ettiği görüldü. Kurul’dan onaylı" dediler.

Esra Boğazlıyan, Habertürk'te sokağın sesi oluyor!

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