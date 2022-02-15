Çiftlik evinde felaket! 3 yaşındaki ikizler öldü

İHA

Olayda ilçedeki bir hindi çiftliğinde yangın çıktı. Yangını gören ve çiftlikte bakıcı olarak çalışan Hatice-Ramazan Atalan çifti, 3 yaşındaki ikizleri Yusuf İmran ve Halil İbrahim Atalan'ı kurtarmak için alevlerin yükseldiği eve girdi.

İHA'nın haberine göre, anne ve baba çocuklarını Kula Devlet Hastanesi'ne getirirken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Durumları ağır olarak hastaneye getirilen ikizler ise, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yangınla ilgili de geniş çaplı soruşturma başlatıldı.