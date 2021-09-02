Çifte cinayet zanlısının hedefi ortaya çıktı!

Erzincan'da 2 kişinin öldüğü cinayetle ilgili detaylar ortaya çıktı. Özel Harekat'ın operasyonuyla yakalanan Murat Bulut, eski kayınpederi ve arıcı cinayetlerinde asıl hedefinin, şiddet nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski eşi olduğunu ifadesinde itiraf etti.
Erzincan Munzur Mahallesi Geçit TOKİ'lerde dün eline aldığı tüfekle teslim olmamak için güvenlik güçlerine direnen, asayiş ve Özel Harekat polislerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilen zanlı Murat Bulut'un sorgusu İl Jandarma Komutanlığı'nda sürüyor. Zanlının ilk ifadesinde detaylarda ortaya çıktı. Zanlı Murat Bulut'un asıl hedefi, boşandığı 2 çocuğunun annesi eski eşiymiş.
Zanlı Murat Bulut, kısa süre önce eski eşini darp etti. Bu olaydan sonra gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Bulut, serbest bırakılırken, hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Daha sonra Bulut, eşini öldürmek için plan yaptı. Dün de kiraladığı otomobille ilk önce Pelitli'ye giderek burada arıcılık yapan Ordulu Mustafa Yıldız'ın bulunduğu yere gitti. Yıldız'dan arıcı maskesini ve tüfeğini istedi. Olumsuz cevap alması üzerine zanlı burada olayla hiçbir ilgisi olmayan Yıldız'ı öldürerek arıcı maskesini alarak olay yerinden ayrıldı.
ARICI MASKESİ İLE ESKİ EŞİNİN MAHALLESİNE GİTTİ
Daha sonra arıcı maskesini takarak kendini kamufle eden zanlı eski eşinin bulunduğu Mertekli Mahallesi'ne geçti. Burada bir süre çevreyi ve eski eşinin kaldığı evi gözetleyen zanlı, bazı vatandaşlar tarafından fark edildi. Bu sırada hayvanları meraya götürmek için evden çıkan eski eşinin babası Ali Kurt'u (63) gören zanlı, yakın mesafeden tüfekle ateş ederek ikinci cinayet olayını gerçekleştirdi.
ÖZEL HAREKAT EVE İTFAİYE MERDİVENİ İLE GİRDİ
Ali Kurt, olay yerinde hayatını kaybederken zanlı kaçarak Munzur Mahallesi Geçit TOKİ'lerde kirada oturduğu eve geldi. Evin balkonuna eline aldığı tüfekle çıkıp alkol alan zanlı, yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarının sonuç vermemesinin ardından Özel Harekat polislerinin itfaiye merdiveniyle balkona çıkıp operasyon düzenlemesiyle etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan zanlının sorgusu sürerken adliye sevk edilmesi bekleniyor.
Öte yandan, cinayete kurban giden arıcı Mustafa Yıldız'ın cenazesi memleketi Ordu'ya gönderilirken, Ali Kurt'un cenazesi de bugün Mertekli'de toprağa verilecek.
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