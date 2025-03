Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden alınması sonrası CHP, Maltepe'de miting düzenliyor.

CHP, Saraçhane mitinglerinin ardından bugün Maltepe'de miting düzenliyor. Mitingde Ekrem İmamoğlu'nun eşi, çocukları, annesi ve babası katılanları selamladı. Daha sonra Dilek İmamoğlu vatandaşlara seslendi. Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu, "Her şey çok güzel olacak. Oğlum devlete hizmet ediyor. Bütün halkını seviyor, halk onu seviyor. Teşekkür ediyorum oğlum benim." dedi.

İmamoğlu için imza kampanyası başlatıldı. 'İmamoğlu'na özgürlük' kampanyasına ilk imzalar Maltepe Mitingi'nde atıldı. CHP'nin yurt genelinde yürüteceği kampanya kapsamında farklı şehirlerde mitingler düzenleyecek ve imza kampanyası devam edecek. Kampanyada 27 milyon imza hedefleniyor.

Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Sol Parti de CHP’nin çağrısıyla yapılan Maltepe’deki mitinge katılacaklarını duyurdu. EMEP “Kurtuluş yok tek başına, Ya hep beraber ya hiçbirimiz! Maltepe mitinginde buluşalım” dedi. TİP ise “Halk iradesi için Maltepe’ye!” çağrısı yaptı. DEM Parti, “Demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkıyoruz” ve Sol Parti de “Hep beraber direndik, hep beraber Maltepe’de buluşacağız” diyerek partilileri Maltepe’ye çağırdı.

6 ay boyunca başkanlarımız inanılmaz bir mücadeleyi sürdürdü. Bu iktidar sadece seçimi kazabilmek için öyle şeyler yapmıştı ki 128 milyar dolarımızı yakmış, olmadık işler yapmış, bütün dünya enflasyonu dizginlerken bu işe Nas'la yaklaşmış, hepimizi yoksullaştırmış, sözde tedbirlerle yoksuldan almış zengine vermiş ve iktidarını her türlü hile, manipülasyon, dezenformasyonla sürdürdürüken emekliyi, işçiyi sefalete sürüklemekten çekinmedi.

Bizler saray darbesi karşısında direnmek için Saraçhane'ye davet ettik. O gece İstanbul'un dört bir yanında hiçbir araç olmadan yürüyerek gelerek, barikatı devirip geçen Saraçhane'ye toplanan yüzbinler Türkiye'nin geleceğine, iktidarımıza ve gelecek Cumhurbaşkanımıza sahip çıktılar.

İşte biz bu süreçte her gece çoğaldıkça, ODTÜ Ankara'da yürüp Ankara ODTÜ'ye yürüdükçe, 81 il, 973 ilçe eklenince hesap yapanlar, rakibini saf dışı edip İstanbul Barosu'na kayyum atayıp, CHP'ye, İBB'ye kayyum atayıp dikensiz gül bahçesi, korkmadığı rakipler, sinmiş yapılar bekleyenler meydanlardaki on milyonları görünce gözüne ışık tutulmuş tavşana döndüler. Oyunları bozanlara, on milyonlara teşekkür ediyorum.

"ARTIK ON MİLYONLAR EVE GİRMEZ"

19 Mart darbe girişimini tam olarak tarihinde, 23 Mart'ta üyeler oy kullanacakken, tutuklama yapanlara karşı dayanışma sandıklarına koşarak devrim yapmaya gidiyorlardı. 15,5 milyon kişinin oluşturduğu kuyruklarla hep beraber sandıklara koştular. Şimdi on milyonlar eve girmez.

Eğer birileri bindikleri demokrasi treninden iniyorsa, eğer birileri kendilerini götürecek sandığa direniyorsa, rakiplerine iftiraya kalkışıyorlarsa, birileri demokrasiyi araç görüp saltanata hilafete yürümeye kalkıyorlarsa bunlara karşı demokasiyi savunmak haktır, mücadelenin yeri sokaktır. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum; yasak dediniz milyonlar toplandı, sandığı yasakladınız 15,5 milyon kişi gitti. Bunlar senin zulmünden yılmış on milyonlar.