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CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel'in konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bu mutluluğu çok kişiye borçluyuz. Bugünlere geldiğimizde teşekkür edilecekse önce örgütümüze, aramızda olmayanlara yürekten teşekkür ediyorum. Baba ocağının bacasını tüttürenlere selam olsun.

Sayın Grup Başkanvekilim kendisine ulaşan notlar çerçevesinde burada olanları selamladı. Ben burada olmayan ve bundan sonra da burada olmayacak olan 4 kişiyi selamlamak istiyorum.

Afyonkarahisar milletvekilimiz ve önceki dönem Grup Başkanvekilimiz Burcu Köksal, Adıyaman milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere, Kastamonu milletvekilimiz Hasan Baltacı ve Kırıkkale milletvekilimiz Ahmet Önal…

REKLAM İllerinde tek milletvekiliydiler, kimi 1 dönem kimi 4 dönemdir bu görevi yaptı. O ilin sesini Türkiye’ye duyurdu. Ve her birisi her iki kişiden birinin oyunu alarak kendilerine verdiğimiz görevi hakkıyla yerine getirerek bu gruptan ayrıldılar ama o illerin belediye başkanı oldular. Bize oy veren hiç kimseyi pişman etmeyeceğimize buradan söz veriyoruz. Milletin hem hükümete hem partimize çizdiği siyaset konusunda görüşlerimi paylaşacağım. ORTADOĞU'DA YAŞANAN GERİLİM: BİZE DÜŞEN... Ortadoğu 7 Ekim'den bu yana zor günler yaşıyor. İsrail ile İran arasındaki gerilimi takip ediyoruz. Bu süreçte tarafların gerginliği artıracak adımlardan uzak durması gerektiğini yineliyorum. Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır. Gazze'de ateşkes sağlanmadan gerilimin engellenmesi mümkün değildir.

Dün Filistin'de olacaktım ama hafta sonu yaşanan saldırılardan sonra hava sahalarının kapatılması ziyaretimizi ertelememize neden oldu. En kısa zamanda Filistin'e giderek, 33 bin kaybın dünyaya duyurulmasını sağlayacağız. Bize düşen Bülent Ecevit'in Arafat'la kurduğu ilişki ve Deniz Gezmiş'in Filistin davasına sahip çıkmaktır. Etkili dış temaslar, doğru bir dış politika, doğru hattın tutturulması, ülkemizin ve müttefiklerimizin haklarının korunması konusunda CHP şimdilik ana muhalefettir ama yurtdışında Türkiye'nin partisidir. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ve tanınması yönündeki inancımızı ifade etmek isterim.

TELEFERİK FACİASI Böyle meselelerde yıllardır, kimin sorumluluğu varsa sonuna kadar soruşturulmasını savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Kusuru varsa kimsenin gözünün yaşına bakılmasın. Adaletin tecelli edeceği yer hukuktur. Antalya'da büyük bir hukuksuzluk, kanunsuzluk ve vicdansızlıkla karşı karşıyayız. 2017'de AK Parti döneminde inşa edilmiş bir teleferik. Hattın yönetimi bakanlık tarafından kabul edilen sertifikalı bir şirkete yaptırılmışken, Mesut Kocagöz, şirketin belediye şirketindeki görevinden ayrılmışken, teleferik 3 kez daha denetlenmişken bugün hiçbir kusuru olmadığı halde tutukluluk gibi bir tedbire başvurulması; Allah'tan korksunlar. Soma'da 301 madenci öldü bir kamu görevlisi yaşanmadı. 22 yıllık iktidarlarında bir kişiye yargılanma izni vermemişken, yaşanan olayın günah keçisi olarak Mesut Başkan'a yıkanlara yazıklar olsun.

ÇETİN DOĞAN'IN TUTUKLULUĞU Sayın Erdoğan ile telefon görüşmemde hasta tutuklu ve hükümlülerin hangi görüşte olursa olsun çalışılması gerekiyor. 28 Şubat'ın kinini 85 yaşındaki isimleri cezaevinde tutan bir kin var. Bu vicdansızlığın kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Çetin Doğan ve diğer hasta tutukluların tahliye edilmesi gerekmektedir. HATAY'DAKİ SEÇİM SONUÇLARI Hatay'ın iradesine sahip çıkmak için YSK'ya bizzat başvurumuzu yaptım. Eğer geçen 31 Mart seçimi AK Parti'nin o başvurusuyla yenilendiyse bizim dosyamıza göre en az 8 kez yenilenmesi gerekmektedir. Tam kanunsuzluk halinin, her bir iddiamızda bu kadar da olmaz dedirten maddesi var. 108 seçmen kısıtlılık kararı varken oy kullandıklarını ispatladık. 3 bin 389 seçmen ölmüş oldukları halde yerlerine oy kullanıldı. Geçersiz oylar farkın 15 katı olmasına rağmen itirazımız reddedilmiştir. Tam kanunsuzluk burada yoksa bu kanun neresinde yazmaktadır, buna susacak olanlar kendi vicdanlarına ne cevap verecekler. Halkın iradesi sakatlanmıştır.

MERKEZ BANKASI'NIN ZARAR ETMESİ Ekonomiyi gölge kabine bakanlarımız, kurmaylarımız, ekonomi heyetimizle halkın gerçek sorunlarını, çözüm önerilerini düzenli olarak herkesle paylaşacağız. Merkez Bankası'nın 2023 bilançosu açıklandı. Bu banka 818 milyar lira zarar etti. Bu zarar KKM'ya yapılan ödemelerin yarattığı zarardır. Merkez Bankası bundan önceki 10 yılda tam 320 milyar lira kar etmiştir. Bir yıllık zarar 10 yıllık karın 2,5 katıdır. 25 yıllık karını bir avuç zengine verdiler. Deprem konutlarının maliyeti 1,1 milyar lira. Emeklilerin 17 bin liralık 2 yıllık maaşı bu kadar."