        Son dakika: CHP lideri Özel'den eski genel başkanlara 29 Ekim telefonu

        CHP lideri Özel'den eski genel başkanlara 29 Ekim telefonu

        CHP lideri Özgür Özel, eski CHP liderlerini telefonla arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını tebrik etti

        Giriş: 29.10.2025 - 12:41 Güncelleme: 29.10.2025 - 12:41
        Özel'den eski genel başkanlara 29 Ekim telefonu
        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile önceki Genel Başkanlar; Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin’i telefonla aradı. Cumhuriyet Bayramlarını kutlayan CHP lideri Özel, sağlık dileklerini iletti.

