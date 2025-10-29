CHP lideri Özel'den eski genel başkanlara 29 Ekim telefonu
CHP lideri Özgür Özel, eski CHP liderlerini telefonla arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını tebrik etti
Giriş: 29.10.2025 - 12:41 Güncelleme: 29.10.2025 - 12:41
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile önceki Genel Başkanlar; Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin’i telefonla aradı. Cumhuriyet Bayramlarını kutlayan CHP lideri Özel, sağlık dileklerini iletti.
