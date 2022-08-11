CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemin en çok tartışılan konuları hakkında sorularımı yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, AK Parti’nin eleştirilerine konu olan YSK seçmen listeleri ile Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) döviz garantisi kısmını ödemeyeceği konusunda net mesajlar verdi.

CHP lideri, sadece KKM değil, iktidara geldiklerinde Hazine garantili ödemeye konu olan projeleri de gözden geçireceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde sorularımı yanıtlayarak şunları söyledi:

'100 YAŞINDA HAYALİ SEÇMEN' İDDİASI

2001’den bugüne kadar kim, hangi sandıkta oy kullandı? Önümüzdeki seçimlerde kaç genç, hangi sandıkta oy kullanacak. Bununla ilgili verileri biz oluşturduk. YSK’dan gelen listeler vardı. Bunların analizini yaptık. Çok iyi bir ekibimiz var. 100 küsur yaşında olup, hayatında ilk kez oy kullananlar çıktı. Biz bunları saptadık ve gerçek olmadığını ortaya koyduk; YSK’ya bildirdik, onlar da iptal ettiler. Seçim güvenliğini sağlamak ve kimin hangi sandıkta oy kullanacağını bilmek bizim hakkımızdır. Seçim güvenliğini sağlamaksa bütün verilere sahip olmaktan geçer. Hiçbir partinin sahip olmadığı verilere sahibiz biz. Üstelik bu geçmişi de kapsıyor.

'GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ'

Aslında bir siyasi partinin yapması gerekeni yapıyoruz. Var olan iktidar halka, bize, topluma güven vermiyor. Vatandaş seçim güvenliği konusunda kaygı duyuyor. Biz bu kaygıları gidermek için vatandaşa bunları söylüyoruz. İki arkadaşımız basın toplantısı yaptı. Bu verilerin hepsi orada, kamuoyuyla paylaşıldı. Düşünebiliyor musunuz? Nüfus işlerinden YSK’ya bilgi geliyor. Kişinin adı var, soyadı yok. Devletteki çürümeye bakın. Ne demek yani; adı var soyadı yok? Benim bildiğim Türkiye’de herkesin soyadı var. Biz bunların hepsini değerlendiriyoruz. Kaygı duyduklarımızı YSK’ya gönderiyoruz. YSK da bunları iptal ediyor zaten. Biz işimizi yapıyoruz. Ayrıca şunu da yapıyoruz; kaç kişinin yabancı bir ülkede doğup Türkiye’de kaç kişinin vatandaş olduğunu da çıkarıyoruz. (Suriyeli seçmen var mı?) 100 küsur bin vatandaş olmuş kişi var. Bunların içinde seçmen de var. Bütün bunları da çıkarıyoruz. Biz görevimizi yapıyoruz.

KUR KORUMALI MEVDUAT

Bu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, 85 milyon vatandaşının ödediği vergilerin bir avuç kişiye tahsis edilmesi anlamına geliyor. Bir; bunlara faiz veriyorlar, eyvallah. Paranı ödersin faizini alırsın. İki, döviz yükselirse ayrıca fark vereceğiz diyorlar. Üç, ayrıca vergiye tabi tutmuyorlar. Yahu bu adam üretim yapıyor mu? Hayır. İstihdam yaratıyor mu? Hayır. Alın teri döküyor mu? Hayır. Şu anda dünyanın parası, 50 milyara yaklaştı. Bunlara sağlanan avantajın ekonomiye ne faydası oldu? Hedefleri şu: Burada risk ne kadar büyük olursa, millet ittifakı iktidar olacak. Bunlar, ekonominin içine, kalbine konulan bir atom bombasıdır. Bunlar yönetemeyecekler. Tam bir felaket yaratılacak. Dolayısıyla biz tekrar iktidara geleceğiz. Önümüzdeki kurulacak hükümete kurulan en büyük tuzaklardan birisidir bu. O nedenle bunu söyledim…

GARANTİ ÖDEMELİ PROJELER

Hepsini gözden geçireceğiz. Beşli çeteyi söyledim zaten. Zorla bir şey yapmak değil. Gerçek rakamları bulacağız. Hukuka uygun yapacağız. Gelirse, onları kamulaştıracağız. Oturacağız, konuşacağız zaten. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir dönemde, bu kadar ağır yüklerle karşılaşmamıştır. Siz, bir avuç kişiye gelir garantisi veriyorsunuz. Oysa bir müteahhit bir iş alıyorsa, kâr da edebilir, zarar da edebilir. Ama devlet olarak diyorsunuz ki asla zarar etmeyeceksin. Sana kâr garantisi veriyorum; üstelik dolar garantisi de veriyorum. Hazine de bunlara garanti olacak diyorsunuz. Sömürü ülkesi burası ya. O anlama geliyor. Kapitülasyonlardan ne farkı var bunun?