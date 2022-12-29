Kılıçdaroğlu'ndan görüşme mesajı: Kırgınlık yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile aralarında herhangi bir kırgınlık olmadığını söyledi, 6'lı masanın kararlılıkla yoluna devam edeceğini kaydetti. Adayın masadan biri olması halinde bunun bir artı olabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, adaylık tartışmasıyla ilgili İmamoğlu ve Yavaş'a kapıları bir kez daha kapattı.

Genel merkezde CHP muhabirleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Habertürk muhabiri Mahir Kılıç da toplantıyı takip etti

KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GÖRÜŞMESİ: Ne kırgınlık var ne şu var bu var. Suratlarımız asık değildi. Biraz ciddi mi durmuşuz? Göremedim fotoğrafları. Ama gayet güzel keyifli sohbet oldu. Pek çok alanda görüş alışverişinde bulunduk. Ben bir gün önce de Temel Bey'e gittim. Görüşmeyi de doğal karşılamak gerekiyor. Farklı düşündü diye masanın dağıldığı falan yok. Bunlar belli çevrelerin domine ettiği, kavgaları bulandırmak istediği süreç bunu dikkatle izliyoruz. 6'lı masa kararlılıkla azimle yoluna devam edecek. Elbette gündemlerinde farklı konular var. Her başlığı görüşebiliriz uygar insanlar gibi bir karar vereceğiz. Vereceğimiz karar 6'lı masanın kararı olacak.

ÇOKLU ADAY TARTIŞMASI: Çoklu aday olur mu? Biz hiç konuşmadık 6'lı masada konuşulmadı. Biri konuşursa konuşuruz. İlla tekli çoklu aday olacak değil. Şu ana kadar cumhurbaşkanlığı adaylığı masada konuşulmadı, adayın nitelikleri konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine odaklanmak yanlış sisteme odaklanmamız lazım. 6 liderden biri aday olursa artısı da olabilir, süreci bildiği için.

İMAMOĞLU-YAVAŞ AÇIKLAMASI: Dilimizde tüy bitti. İki belediye başkanı görevinin başında çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan 6'lı masa.

EYT DÜZENLEMESİ: Erdoğan 'Seçimi kaybedeceğimi bilsem uygulamam' demişti seçimi kaybedeceğini biliyor o da fark ediyor, ona çok şey yaptıracağım daha. Devletin nasıl yönetileceğini bilmiyor benden öğreniyor nasıl müdahale edilmesi gerektiğini bilmiyor benden öğreniyor. Ona daha çok şey yaptıracağım.

11 YIL SONRA SURİYE İLE TEMAS: Suriye konusunda düşüncelerim en baştan beri belliydi, yanlış yapıyorsunuz dedim Erdoğan’a mektup yazdım, 27 Ağustos 2012 10 yıl önce. yanlış yapıyorsunuz demiştim. Erdoğan'a açık ifade edeyim senden çok daha iyi devleti biliyorum. Sen koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletini kişisel çıkarların uğruna yıprattın. 24 saatte Emevi Camisi'ne gideceklerdi kaç yıl geçti 10 yıl geçti. Şimdi yalvarıyorlar Esad bizim ile barışır mı? Mısır ile de. El etek öpüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kimse el etek öpmek için kapı kapı dolaşmaz nokta. Tarihimizde böyle bir şey yaşanmadı.

İMAMOĞLU GÖREVDEN ALINIR MI? Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır. Umarım olayı o kadar kirli boyuta taşımazlar. Seçimle gelen atanmış yargıçlar aracılığıyla gidercesine onun adı demokrasiye darbedir, İstanbullulara darbedir.

İSTANBUL'DA TEKRAR SEÇİM ÇAĞRISI: Ekrem Bey seçimi kazandı ders almadılar, hala ders çıkarmadılar. Atanmış iradesini ipotek altına alınmış bir mahkemenin arkasına sığınarak Ekrem Bey’i saf dışı bırakmak istiyorsun yüreğin yetiyorsa gel seçim yapalım. Erdoğan'a her türlü fırsatı veriyorum boyunun ölçüsünü alsın diye çünkü bu ülke vatandaşının vicdanına güveniyorum bu kadar haksızlığa kimse evet demez.

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI TARTIŞMASI: Erdoğan'ın adaylığını tartışmayacağız. Onu hukukçular açacak. Biz tartışmaya açsak ne olacak YSK Erdoğan'ın emrinde. Erdoğan ettiği telefona göre onlar karar verir. Yargı değil bir kişi karar veriyor.