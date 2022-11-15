Kılıçdaroğlu'ndan Beyoğlu saldırısına tepki

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. CHP lideri konuşmasına "Bugün KKTC'nin 39'uncu yılı. CHP olarak, Türkiye'den KKTC'ye soydaşlarımıza en içten sevgi, saygılarımızı gönderiyoruz" diye başladı.

Kılıçdaroğlu, "Semerkand'da bir toplantı var, Türk Teşkilatları Zirve Toplantısı. KKTC de gözlemci olarak bulunuyor. Bundan son derece mutluyuz. Bu çabayı gösteren herkese teşekkür ederim" dedi.

"Siyaset ne için yapılır" diye soran Kılıçdaroğlu, "Siyaset toplumun var olan sorunlarını çözmek için yapılır. Siyasetin zenginleşme aracı olmadığını, yolsuzluk yapma aracı olmadığını ifade ettim. Bugüne kadar genel başkanlık yaptığım süre içinde toplumun en zayıf halkalarıyla işbirliği yapmaya çalıştım. Taşeron işçiler bunun örneğidir. Onları örgütledik ve haklarını aldılar. Çaykur'un 9 bin 300 mevsimlik çalışanı var. 'Bizim sorunumuzu kim dile getirecek' diye soruyorlar. Rizelilere ve 9 bin 300 çalışana sesleniyorum; senin sorununu çözecek olan Bay Kemal'dir. O sorunu çözeceğiz. Kaçak çayları Rize meydanında yakacağım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğretmenler aynı şekilde; yok ücretli öğretmen, yok sözleşmeli öğretmen. Hiç endişe etmeyin. Kendisini sahipsiz addeden bir kitle daha var; orman köylüleri. Orman köylüleriyle ilgili özel bir açıklama yapacağım. Sizin sorununuz tereyağından kıl çeker gibi çözeceğim. Asgari ücretliler 'Vergi arttı ücretimiz düştü' diyor. Ücretliler için ayrı gelir vergisi tarifesi olacak. Düşük oranlı tarife olacak. Aynı zamanda damga vergisini de kaldıracağız.

Anayasa 'Çalışmak herkesin hakkıdır' diyor. Bu madde de askıya alınmış durumda. Terörle mücadelede yaralanıp gazi unvanı alamayanlar var. Toplamda 20 bin asker ve polis gazi sayılmıyor. Bu ayıbı kapatmak lazım. 6 milyon sığınmacıyı besliyorsun ama 20 bin gaziyi saymıyorsun.

MHP'YE ÇAĞRI

Şehit yakınları arasında, gaziler arasında ayrımcılık oluyor. Siz şehitler arasında ayrımcılık yapıyorsanız, ayrımcılık yapanlar vatansever değildir. 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için 2 bin 600 liralık ödeme 4 bin liraya çıkardı. Peki diğer şehit yakınları ve gaziler için?.. Sorun varsa adres belli, CHP. Buna ilişkin 15 kanun teklifi verildi. MHP Genel Başkanı'na parantez açarak sesleniyorum; bu ayrımcılığı ortadan kaldırmak istiyorsan, şehitlere ve gazilere saygılıysan parlamentoya getir oy birliğiyle çıkaralım. 'Saray izin vermiyor' diyebiliyorsun, bir kere dinleme. Gel beraber çözelim, neden sarayın emrine giriyorsun."

"BİR FABRİKA YAPTI MI?"

"Nereye gidiyor bu paralar" diye soran Kılıçdaroğlu, "2022'de 207 milyar lira faiz ödeniyor. Dünyanın faizini bir avuç tefeciye ödersin, faize karşıyım diye milleti kandırırsın. 20 yıllık iktidarında AK Parti bir fabrika yaptı mı? AK Parti'nin başındaki kişi tefecilere hizmet etmekle görevlendirilmiştir.

BEYOĞLU SALDIRISI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Beyoğlu saldırısına ilişkin olarak, "6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 100'e yakın yaralımız var. Herbirinin ayrı hikayesi var. 6 canımızı terör aramızdan aldı. Birileri var ki sevinci, üzüntüyü bozmak için elinden geleni yapıyor. İnsanlar sarılmasın, kucaklaşmasın istiyorlar. Acısını, sevincini paylaşmasın istiyorlar. Bunların bazıları siyasetçi, bazıları gazeteci, bazıları da yönetici kılığında aramızda geziyor. Zehir saçan bir dilleri var. Terör saldırısında nifak nasıl çıkarbilirim diye arayış içine girenler var. Bunlar alçak insanlar" dedi.

O HABERLERE TEPKİ

Kılıçdaroğlu, "Her şeyden bir şeyler yapmaya çalışan, sarayın oluşturduğu bir aparattır bu. Bu aparatı kullananlar bilsinler ki, bu fotoğrafı olan kişi terör örgütünün pusu kurduğu kişidir. Başka terör örgütünün saldırı planladığı kişidir. Bu fotoğraftaki kişi utanmadan, sıkılmadan suçladığınız kişidir. Bu yalanlarınızın, hedef göstermenizin, beş para etmez dilinizin hesabını sormazsam namerdim. Biz CHP'yiz ve ben CHP Genel Başkanı'yım. İşine geldiğinde terör örgütüyle iş tutanların, işine geldiğinde teröristlerle mektup arkadaşlığı yapanların bize vatan millet dersi vermeye yürekleri yetmez, hadlerini bilecekler" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her türlü küfrü hakareti yaptılar. 'Bu terörist kaçak yollarla ülkemize girmiş' diyorlar. Biz Hudut namustur' dediğimizde niye hakaret ettiniz? Sınırı geçecekler, İstanbul'a gelecekler, fabrikada çalışacaklar, bombayı patlayacaklar, insanlar hayatını kaybedecek ve birileri bunun hesabını vermeyecek... Olmaz. O sınır kapısından bunlar nasıl geçtiler? O sınırı yol geçen hanına kim döndürdü? Bizim bilmediğimiz ne kadar terörist uyuyan hücre olarak yer alıyor? Terör bir insanlık suçudur, ortak tavır takınmak zorundayız. 30-35 yıldır hala terörle mücadelede ciddi yol alınmışsa bir sorunumuz var demektir.

Ülkeyi yöneten zata seslenmek istiyorum; sen ne iş yapıyorsun? Maden faciası olur, tren faciası olur, terör saldırısı olur sorumlusu yok. Çok açık ve net konuşacağım. Siyaset böyle günler olmasın diye yapılır. Siyaseti sınırları yol geçen hanına çevirirseniz bu olur. Namuslu insanlar, ülkesini, vatanını sevenler böyle siyaset yaparlar. Herkes iyi dinlesin; bu yalanlara kimsenin kanmasını istemiyorum. Artık bu milletin canına kast ediliyor. Bunlar ne komşuluk ne sahiplik ne ensar ne muhacir bilir. Tek inandıkları mevki, makam ve para.

BAHÇELİ'YE ELEŞTİRİ

Bahçeli'ye de bir parantez açayım. Yabancı asker postallarının Türkiye topraklarını çiğnemesine Bahçeli sen niye evet dedin? Teröre de lanet olsun, teröriste de lanet olsun, teröristin yolunu açana da lanet olsun. Söz veriyorum; bu milletin sırtından bunu söküp atacağız. Terörle, teröristlerle nasıl mücadele edilirmiş Millet İttifakı iktidar olduğunda bütün dünya öğrenecek.

AB ile sığınmacı anlaşmasından çıkacağız, açık kapı devri bitecek. En geç 2 yıl içinde bütün sığınmacıları kendi ülkelerine göndereceğiz."