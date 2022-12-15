Kılıçdaroğlu: İstinaftan dönmesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası hakkında, istinaf sürecini işaret ederek, "Eğer bir parça zerre kadar adalet, ahlak, fazilet duygusu kalmışsa buna hayır bu kadar olmaz deyip bunu reddetmeleri gerekiyor. Bunu bekliyoruz" dedi.

CHP lideri Kılılçdaroğlu, Halk TV’de canlı yayında İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı.

CHP lideri, İmamoğlu hakkındaki hapis kararı için, "Olay bir kişi olayı değil; bir demokrasi, bir insan hakları, milli iradeye darbe vurup vurmama olayıdır. Öteden beri bir süreç var zaten. Bu süreç ne yapmak istiyor? Kendi iktidarını pekiştirmek istiyor. Ben koltukta kalayım Türkiye yanabilir, çocuklar yatağa aç girebilir. Aramızda dağlar kadar fark var" diye konuştu.

"İSTİNAFTAN DÖNMESİ LAZIM"

"Onlar hukuk dışı yola saparak, yargıçların güçlerini arkalarına alarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar" diyen CHP lideri, "Biz de halkın gücünü halkın iradesini kazanmak istiyoruz. Eğer bu ülkede adalet varsa istinaftan bir şekliyle dönecekti. Gerçekten ülkede adaletin zerreciği kalmışsa bunun istinaftan dönmesi lazım. Aşağıdaki yargıç bu kararı verdi. Bunun aşamaları var. Elini vicdanına koyan bir yargıç 16 milyonun seçtiği bir belediye başkanının bir ifadesi dolayısıyla, siz alıyorsunuz bunu hem mahkûmiyet hem de siyasi yasaklı hale getiriyorsunuz. Bunun kabul edilebilir tarafı var mı? Yok tabii. Vicdan sahibi olan herkes karşı çıkar. Bu işin sağı solu yok. Bu iş bir hukuk, insan haklar, demokrasi olayıdır. Siz yargı ya demokrasiye sahip çıkacak ya da yok derse o zaman yargıyı da kaldırmamız lazım. Bir kişi karar veriyor ona göre işlem yapılıyor anlamına geliyor. Bütün bunlara rağmen mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu mücadele aynı zamanda bir demokrasi ve insan hakları mücadelesidir. Türkiye’de bir değişim yaşanıyor, Türkiye hukuka doğru akan bir nehir gibi gidiyor. Göreceksiniz demokrasinin, insan haklarının, güzelliklerin nasıl olduğunu herkes görece" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben kararın onanacağına dair bir düşünceye sahip değilim. Bu ülkenin namuslu hakimleri var. Bu adaletsizliğe dur diyeceklerdir. Adaletsizliğe dur demek Mevlana’nın deyişiyle dikene su vermek demektir. Eğer bir parça zerre kadar adalet, ahlak, fazilet duygusu kalmışsa buna hayır bu kadar olmaz deyip bunu reddetmeleri gerekiyor. Bunu bekliyoruz."

"BU ŞEKİLDE SONUÇLANACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUK, ÇÜNKÜ..."

Kılıçdaroğlu, böyle bir kararı beklemediklerini ifade ederken, "Erdoğan ne dese altına koşulsuz imza atarlar. Bütün bunlara rağmen kilit noktalarda bunlar var ama onların altında erdem sahibi bir adalet ordusu da var. Biz onları da gayet iyi biliyoruz. Bu kararlardan acaba sadece ve sadece bir iki kişi mi üzüntü duyuyor? Hayır efendim adalet camiası bundan üzüntü duyuyor. Milli iradeye darbe. 16 milyon İstanbullunun oyunu yok sayıyorsunuz. Bu davanın bu şekilde sonuçlanacağını tahmin etmiyorduk. Niçin? Yargıcın tutanaklara geçen ifadesi var. 'Bu ifade Soylu’ya söylenmiştir' diye bir ifadesi var. Bunu söyleyen ve duruşma tutanaklarına geçen bu ifade üzerine ne beklersiniz? Beraat beklersiniz" diye konuştu.