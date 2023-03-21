Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Binaları teslim ettiğimde helallik isteyeceğim

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Binaları teslim ettiğimde helallik isteyeceğim

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te Nurdağı'nda "Millet Buluşması"nda "Sizden helallik istediler, öyle helallik olmaz. Ben size bu binaları teslim ettiğimde helallik isteyeceğim" dedi. Kızılay ve AFAD'ı işaret eden Kılıçdaroğlu, "Afetle ilgili kurumları yeniden yapılandıracağız" diye konuştu

Giriş: 21.03.2023 - 14:41 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Binaları teslim ettiğimde helallik isteyeceğim
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Binaları teslim ettiğimde helallik isteyeceğim
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te Nurdağı Eski İslahiye Yolu çadır alanında "Millet Buluşması"nda konuştu.

"Arkadaşlar yaşanan dramı anlattı. Resmi rakamlara göre 50 bin can kaybı var. Hem yaraları sarmak hem sizlerle beraber olmak için bugün Nurdağı'ndayım. Depremin üçüncü günü buradaydım, hava soğuktu. Arkasından diğer illere gittim. Yaşanan tabloyu gördüm. Can kayıpları, enkazın altında kalan insanları, kurmaya çalışanları gördüm. Eli kolu bağlı kamu görevlilerini de gördüm. Başka yerlerde de deprem oluyor ama hiçbir zaman 50 bin kişi hayatını kaybetmiyor. Binaların sağlam olması lazım, altyapının oluşturulması lazım.

"ÇOK AYRIŞTIK, KUTUPLAŞTIK"

Çok acı çekiyoruz. Sizlerin çektiği acıyı hepimiz çekiyoruz. Her çocuğun karnının doyduğu bir Türkiye, her evde huzurun olduğu bir Türkiye. Hiç kimse ne kimliğinden ne inancından ne yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmesin. Bir çocuğumuz açsa 85 milyon açtır o gün. Beraber olmanın, beraber aynı şarkıları, türküleri söylemenin yolunu bulmak zorundayız.

Çok ayrıştık, kutuplaştık. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Pek çok sorunla cebelleşip duruyoruz. Bunları aşacağız, beraber birlikte bütün sorunları aşacağız. Bireysel hiçbir idealim yok. Ama bu toplumun büyümesi, gelişmesi lazım. Ortadoğu'nun, Akdeniz'in en güçlü ülkesi Türkiye olabilir. Önünde siyaset kurumundan başka hiçbir engel yok.

COVID ÖLÜMLERİ: 200 BİN FARK EDİYOR

Güveni, huzuru sağlayacağız, sofralarda bereketi sağlayacağız. Siyasetin halka doğruları söylemesi lazım. Siyaset doğruları söylemiyorsa, ciddi bir güvensizlik oluşur. Covid-19 oldu, resmi rakamlar açıklandı 82 bin kişi hayatını kaybetti diye. Daha sonra Türkiye'de ölenlerin sayısı açıklandı 200 bin fark ediyor. İzin verin yasımızı tutalım. Yeni bir Türkiye'yi, yeni bir anlayışı başlatacağız.

Depremde yıkılan ve ağır/orta hasarlı bina sayısı 817 bin 48. Söz verildi; denildi ki sizlere süratle bina yapacağız. 2 yıl ödemesiz, 20 yıl taksitle vereceğiz dediler. Ben Nurdağı'ndan bütün depremzede kardeşlerime söz veriyorum. Bu binaların tamamı yapılacak, 5 kuruş alınmayacak.

Saray'da oturmayacağız, göreceksiniz, yıkılan kimin eviyse yapılacak, anahtarı teslim edilecek. Ev sahibi olan ve yıkılan vatandaşa sormak isterim; sizin tapu almanız için 23 imzaya ihtiyaç var. Bu imzalar kamuya ait. Sizin binayı alırken, devletin verdiği güvence var. Siz de alıyorsunuz. Sizin hiçbir kusurunuz yok. Kusur kimdeyse parayı onun ödemesi lazım.

Sizden helallik istediler, öyle helallik olmaz. Ben size bu binaları teslim ettiğimde helallik isteyeceğim.

Çiftçinin, esnafın; kooperatif ve bankalara olan kredi ve faiz borçlarını sileceğiz. Devletin devlet olduğu, devletin vatandaşı koruduğu gerçeği ortaya çıkmış olur. Devlet yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır.

Bina yıkılmadıysa güçlendirmesi gerekiyorsa sıfır faizli kredi verilecek. O 23 imza atanlar vardı ya, devlet olarak onlardan bunun hesabını soracağız.

Fabrikaların büyük kısmı yeteri kadar çalışamıyor. İşçilerin, mimarın, doktorların, entelektüellerin geri dönmesini sağlayacağız.

Her önüne gelen müteahhitlik mi yapar? Depreme dayanıklı, yaşanabilir olması lazım. Müteahhitler için sosyal sigorta getireceğiz. Her binanın bir kimliği olacak.

Afetle ilgili kurumları yeniden yapılandıracağız. Kızılay'ı bulamadık, AFAD yeteri kadar olmadı. İnsanlar soğuktan öldü. Kurtarma ekipleri yoktu.

Siyaset zenginleşme aracı değildir. O 418 milyar doları sizin için getireceğim. Yatırım yapacağım, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmeyeceğim."

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Adana'da suç örgütü operasyonu: 8 tutuklama
Adana'da suç örgütü operasyonu: 8 tutuklama
Afet Yeniden İmar Fonu'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de
Afet Yeniden İmar Fonu'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de
Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi
Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.