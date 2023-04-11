Uzun süre yağmurun altında kalmanıza gönlüm izin vermiyor. Gerçek anlamada bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. İşi, aşı getireceğiz. Hiçbir anne evladını okula gönderirken asla düşünmeyecek.

EMEKLİYE 15 BİN LİRA İKRAMİYE

Emekli kardeşlerim, 2015 tarihinden bu yana emeklilere asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye verilsin dedim. Eksik yaptılar. Kurban Bayramı'nda göreceksiniz, ödenmeyen bayram ikramiyesi 15 bin lira hesaplarına yatacak. Bay Kemal'i tanımıyorlar. Bay Kemal söz verdi mi, doğrudan yapar. Emekliye hak ettiği bayram ikramiyesini vereceğiz.

Hiçbir ailede yoksulluk sınırı altında kalmasına izin vermeyeceğim. Her ailenin asgari gelir güvencesi olacak. Gençler, en büyük şikayetinizin torpil olduğunu biliyorum. Devlette liyakati sağlayacağız, sözlü sınavı kaldıracağız, KPSS'de ne aldıysanız atamanızı yapacağız. Aşınız olacak, işiniz olacak. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak.

"100 BİN ÖĞRETMEN ATAYACAĞIZ"

Atama bekleyenleri çözeceğim. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Öğretmen ile öğrencisini buluşturacağız. Tarımın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yemi, gübreyi dışarıdan alıyorsanız onların utanması gerekiyor. Hepsini kendimiz üreteceğiz. Ben Kemal geliyorum, diyorum ve geleceğim. Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, tüm kentlere ayrımcılık yapmadan nasıl hizmet verilir 81 ile gösterecek. Birlikte mücadele edeceğiz.

"TEK ADAM REJİMİNE KARŞIYIZ"

Çanakkale'deyiz, Çanakkale'nin bizim tarihimizde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve binlerce şehidimiz sayesinde Çanakkale geçilmedi. Çanakkale, Kurtuluş Savaşı'mızın önsözüdür. 1915'te bir tek düşman askeri Çanakkale'yi aşamadı. 3 yıl geçti, tek kurşun atılmadan aynı düşman gemileri Dolmabahçe'de demirlediler. Tek adamın, tek bir insana verilen yetkinin ülkeyi ne hale sürükleyeceğini anlamanız için anlattım. Biz tek adam rejimine karşıyız. Bu ülkenin çıkarları için tek adam rejimine karşıyız. Milli Kurtuluş Savaşı veren ülke bir kişiye teslim edilemez.

CHP'nin iki kırmızı çizgisi var; bayrağımız ve vatanımız. Onlar Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdı. Bunu yapanlar asla milliyetçi olamaz, vatansever olamaz. Benim bu millete sözüm var. İktidar olduğumuzda göreceksiniz Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağına götüreceğiz ve bayrağımızı dikeceğiz.

Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Hastanelerini elinden aldılar. Bir ordunun hastanesi yoksa ciddi sorun var demektir. Bir hafta göreceksiniz, GATA'yı açacağız, askeri hastaneleri açacağız. Biz ordumuzun ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Kime hizmet ettiklerini de gayet iyi biliyorum. Ayın 14'ünde bugün işim var diye düşünmeyin. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın ve sahip çıkın. Sandıkların tamamına sahip çıkacağız.

"YENİ BİR İKLİMİ GETİRECEĞİZ"

Kırsalda çalışan gençler ve kadınlar unutmasınlar; bunların sosyal güvenlik primlerini biz ödeyeceğiz. Üretiyor musun kazanacaksın; sen kazanırsan Türkiye kazanacak. Senin primini biz ödeyeceğiz. Yeni bir iklimi bu ülkeye getireceğiz. Kucaklaşacağız, ayrışmayacağız, bir olacağız. Ne derlerse desinler biz ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz.

İklim değişikliği var. Yangınları söndürecek uçaklara ihtiyacımız var. THK'nın bunu yeteri kadar yapamadığını biliyoruz. Size söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım, yangın söndürme uçakları alacağım. Bizim lükse ihtiyacımız yok.

O ABD, İngiltere'ye gönderdikleri paranın tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim. 5'li çeteler beni istemezler, engellemek isterler. Size sözüm; 5'li çeteler değil, beş binli çeteler olsa kul hakkı yiyenden hesabını soracağım. O 5'li çeteler hazırlıklı olsunlar. Son kuruşuna kadar getireceğim o paraları.

Size düşen görev insanları ikna etmek, sandığa getirmek ve oy kullanmalarını sağlamak. Bunu yaptığınız zaman en büyük çalışmayı gerçekleştirmiş olacaksınız. 5'li çetenin hortumları kesilir, sosyal yardımlar aynen devam eder.

Biz günün 24 saati çalışıyoruz. Altı lider bir aradayız. Beraber mücadele edeceğiz. Türkiye'nin yeni bir atılıma, büyümeye, kalkınmaya ihtiyacı var. İlk bir hafta içerisinde Siyasi Ahlak Kanunu Meclis'e getireceğiz. Halkın cebine bağlı hortumları keseceğim.

"GENÇLER NEDEN YURTDIŞINA GİTMEK İSTİYOR?"

Dünyanın en güzel kentlerinden birisi Çanakkale. Olağanüstü güzel. Doğa harikası. Alın terinin ne kadar değerli olduğuna hepimizin karar vermesi lazım. Gencecik evlatlarımız yurtdışında geleceklerini arıyor. Neden gençler yurtdışını istiyor? Gençler diyor ki; bu ücretlerle ne ev ne araba sahibi olabilirim. İktidar değiştiğinde iyi gelir elde edeceksiniz; kısa sürede araba belli sürede ev sahibi olacaksınız. Kendi ülkenizde üreteceksiniz, kazanacaksınız.

Türkiye dünya ile rekabet eden ülke haline gelecek. Türkiye'nin bütün sorunlarını biliyoruz hepsini çözeceğiz. O soygunları bitireceğim, tamamını keseceğim."

OLASI KABİNEDEKİ BAKANLARI AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale'deki konuşmasında yanına genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Ahmet Akın'ı aldı. Partililere de " Unutmayın, Balıkesir'in ve Çanakkale'nin birer bakanı olacak" dedi. Erkek Çanakkale, Akın Balıkesir milletvekili ve her iki isim de milletvekili adayı olmak için başvuru yapmadı.