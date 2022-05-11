CHP'den seçim startı! 102 vekil sahada

CHP MYK Pazartesi günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. O toplantıda Kılıçdaroğlu, 30 Büyükşehir dışında 51 ile gidilmesi ve saha çalışması yapılması kararlaştırıldı. Genel Başkan yardımcıları ve grup başkanvekilleri dışındaki vekiller bu çalışmada yer alacak.
"SORUNU BİLİYORUZ, ÇÖZECEĞİZ"
CHP Meclis grup yönetimi 102 ismin saha çalışması için vekillere duyuru yaptı. Her ile iki vekil gidecek şekilde kura çekildi. İller giden vekiller tüm ilçeleri gezecek. Ayni zamanda ticaret, sanayi odaları, ziraat odaları, barolar, meslek örgütleri odaları, sendikalar ve diğer sivil toplum örgütleri ziyaret edilecek.
Yapılan ziyaretlerde önce o kentin ilçenin sorunları dinlenecek. Ardından CHP'li vekiller o sorunlara yönelik çözüm projelerini anlatacak. Halka "sorunu biliyoruz çözeceğiz" mesajı verilecek. Kentten ayrılmadan önce bir de basın toplantısı ile yapılan ziyaretin değerlendirmesi yapılacak.
Ziyaretlerde halkın nabzı da tutulacak. Sorunları çözme mesajı ile birlikte düşük oy alınan yerlerde oran arttırılmaya çalışılacak.
RAPORLAR CHP LİDERİNE SUNULACAK
CHP grup yönetimi 3-4-5-6 Haziran tarihlerinde ziyaretlerini gerçekleştirecek olan vekillere 10 Haziran saat 17:00'ye kadar da rapor hazırlamaları için süre tanıdı. Raporlar genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak.
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