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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'den İmamoğlu'nun adaylığı için açıklama | Son dakika haberleri

        CHP'den İmamoğlu'nun adaylığı için açıklama

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "CHP yetkili kurullarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önseçime katılmaya hak kazandığı ilan edilmiştir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 15:03 Güncelleme: 22.02.2025 - 15:15
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        CHP'den İmamoğlu'nun adaylığı için açıklama
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine katılmaya hak kazandığını belirtti.

        Çiftci, yazılı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ön seçim sürecinin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelere uygun yürütülmesinden sorumlu Örgüt Denetiminde Ön seçim Merkez Kurulu başkan ve üyelerini belirlediğini bildirdi.

        Kurulun başkanlığını kendisinin yürüteceğini belirten Çiftci, Kurulda, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Parti Meclisi üyeleri Saniye Barut ve Ali Abbas Ertürk'ün de görev yapacağını açıkladı.

        Çiftci, seçim takviminde belirtildiği üzere ön seçimde kullanılacak oy pusulalarının basım işlemine 24 Şubat Pazartesi günü başlanacağını duyurarak, şunları kaydetti:

        "23 Mart Pazar günü gerçekleştireceğimiz Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Önseçimi Yönergemizin 15'inci maddesi uyarınca katılım şartlarını sağlayan ve seçim takviminde belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun katılmaya hak kazandığı yetkili kurullarımızca ilan edilmiştir."

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