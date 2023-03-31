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CHP'de mektup usulü teşkilat yoklaması, İYİ Parti'de 15 ilde temayül yoklaması

CHP'de milletvekili adayları için mektup usulü teşkilat yoklaması yapılacak. İYİ Parti'de ise 15 ilde temayül yoklamasına gidilecek

Giriş: 31.03.2023 - 14:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: CHP'de mektup usulü teşkilat yoklaması, İYİ Parti'de 15 ilde temayül yoklaması

CHP'de teşkilatlara gönderilen yazıda milletvekili adayı olarak görmek istedikleri isimleri zarfa koyarak genel merkeze göndermeleri istendi. İYİ Parti'de ise İstanbul Ankara ve İzmir dahil 15 ilde üyeler adaylar için oy kullanacak.

Milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na verilecek. Öncesinde ise partilerde liste mesaisi sürüyor. CHP'ye yaklaşık 3 bin 500 isim başvuru yaptı. Partide önseçim yapılmayacak ancak il ve ilçe teşkilatlarının görüşü alınacak. Konuyla ilgili yazı Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin imzasıyla parti teşkilatlarına gönderildi.

İSİMLER KAPALI ZARFTA SALICI'YA İLETİLECEK

Yazıda, talep edilenin bir önseçim olmadığının altı çizildi. Teşkilatların, gençlik kolları ve kadın kollarının da fikri alınarak aday listesinde görmek istedikleri kişilerin adlarını en geç 3 Nisan'a kadar kapalı bir zarfta Oğuz Kaan Salıcı'ya iletilmesi istendi.

İYİ PARTİ'DE 15 İLDE TEMAYÜL YOKLAMASI

İYİ Parti'de ise 3 bin 379 kişi aday adaylığı için başvuruda bulundu. 1-2 Nisan tarihlerinde teşkilatlarda temayül yoklaması yapılacak. Temayül yoklaması İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Afyon, Antalya, Aydın, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Mersin ve Yozgat'ta yapılacak. Üyeler oy kullanacak ve listelerde görmek istedikleri isimleri belirleyecek. İsimler genel merkeze iletilecek ancak listelere son şeklini Genel Başkan Meral Akşener verecek.

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